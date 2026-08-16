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Η νικήτρια έλαβε χρηματικό έπαθλο και συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση του διαγωνισμού κατετάγησαν οι σκύλοι Pinky και Otto αντίστοιχα.

Ο θεσμός επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της υιοθεσίας και της φροντίδας για όλα τα ζώα, ανεξάρτητα από την εξωτερική τους εμφάνιση.

Παράλληλα, η Νότια Κορέα προχωρά σε καθολική απαγόρευση της εκτροφής και πώλησης σκύλων για ανθρώπινη κατανάλωση, ανταποκρινόμενη στην αλλαγή της κοινής γνώμης και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για την ευημερία των ζώων.

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Ποιος θα φανταζόταν ότι μια σκυλίτσα που γλίτωσε από βέβαιο θάνατο από τις αγορές κρέατος σκύλων στη Νότια Κορέα, θα στεφόταν «το πιο άσχημο σκυλί στον κόσμο» σε έναν διαγωνισμό στην Καλιφόρνια;

Αυτή είναι η ιστορία της 6χρονης Jinny Lu, ενός σκυλιού ράτσας pug που υιοθετήθηκε και αναδείχθηκε νικήτρια λόγω της γλώσσας που κρέμεται από το στόμα της. Συμμετείχε για τέταρτη φορά στον διαγωνισμό και φέτος έμελλε να είναι η τυχερή της χρονιά.

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California: Jinny Lu wins World’s Ugliest Dog Contest pic.twitter.com/Njaw7ki6c7 — NDTV World (@NDTVWorld) August 16, 2026

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη Jinny Lu «πρέσβειρα των σκύλων που έχουν διασωθεί», καθώς, πέρα από την οικογένειά της, επισκέπτεται δημοτικά σχολεία, ασθενείς σε μονάδες παρηγορητικής φροντίδας και εγκαταστάσεις φροντίδας ανθρώπων με προβλήματα μνήμης.

Επίσης η σκυλίτσα κέρδισε 5.000 δολάρια και ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου θα εμφανιστεί στην εκπομπή «Today», ενώ αναμένεται να εμφανιστεί σε συλλεκτικά κουτάκια MUG Root Beer, καθώς η εταιρεία είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά χορηγός της διοργάνωσης.

Ποια άλλα σκυλιά συμμετείχαν

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά εννέα σκύλοι από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, με διαφορετικές ράτσες και χαρακτηριστικά.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Pinky, ένα ημίαιμο Chihuahua-Pomeranian που ανήκει στη Laura Brown από το Redwood City, κερδίζοντας 3.000 δολάρια.

The World's Ugliest Dog winner was crowned in California. Six-year-old Jinny Lu, a pug rescue, walked away with the top prize. pic.twitter.com/zEKg3TRDHE Advertisement August 16, 2026

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Otto, ένα 2 ετών ημίαιμο Chihuahua από την Τάλσα της Οκλαχόμα, ο οποίος κέρδισε 2.000 δολάρια. Ο ιδιοκτήτης του, Melinda Berry, ανέφερε ότι ο Otto γεννήθηκε με αμφοτερόπλευρο λαγόχειλο και σχιστία υπερώας, επισημαίνοντας ότι πολλά σκυλιά με την ίδια συγγενή ανωμαλία δεν επιβιώνουν.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται περισσότερα από 50 χρόνια. Στόχος του δεν είναι απλώς να «γιορτάσει» τα πιο άσχημα σκυλιά, αλλά να αναδείξει ότι όλοι οι σκύλοι, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους, αξίζουν ένα μόνιμο και αγαπημένο σπίτι.

Η αγορά κρέατος σκύλου στη Νότια Κορέα

Η Παρασκευή 14 Αυγούστου σηματοδότησε το τέλος της περιόδου του «boknal», δηλαδή των τριών πιο θερμών ημερών του καλοκαιρίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το παραδοσιακό σεληνιακό ημερολόγιο.

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Για γενιές, οι Κορεάτες κατανάλωναν σούπες κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών για να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Ανάμεσα σε αυτές, η Samgyetang (κοτόσουπα με τζίνσενγκ) και η Boshintang (σούπα με κρέας σκύλου) είχαν την τιμητική τους, γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι τους ενδυνάμωνε απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, το «boknal» φέτος έχει διαφορετική βαρύτητα, γιατί θα είναι η τελευταία ημέρα πριν εφαρμοστεί η καθολική απαγόρευση εκτροφής, σφαγής, διανομής και πώλησης σκύλων για ανθρώπινη κατανάλωση. Εάν κάποιος καταναλώσει κρέας σκύλου μετά την έναρξη του μέτρου, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα.

Η απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος σκύλου έχει γίνει αποδεχτή από τους περισσότερους πολίτες. Η αύξηση της υιοθεσίας κατοικιδίων και η ευαισθητοποίηση γύρω από την ευημερία των ζώων έχουν αλλάξει τη στάση της κοινής γνώμης προς σε αυτό το θέμα.

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90% των πολιτών δήλωσαν σε δημοσκόπηση του 2024 ότι δεν προτίθενται να καταναλώσουν κρέας σκύλου στο μέλλον, ενώ 80% εξέφρασαν ότι τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης. Σχέδον όλοι οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ανέφεραν ότι δεν είχαν καταναλώσει σχετικό πιάτο κατά το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, περισσότερες από 5.600 επιχειρήσεις επηρεάζονται από τη νέα νομοθεσία, με τις περισσότερες φάρμες εκτροφής να έχουν ήδη κλείσει.

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