Ήταν 11:05 το βράδυ, μια Δευτέρα του Ιουνίου 1906, όταν η 21χρονη Έβελιν Νέσμπιτ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες του 20ού αιώνα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Μπροστά σε εκατοντάδες θεατές, ο σύζυγός της, Χάρι Κένταλ Θο, πυροβόλησε και σκότωσε τον αρχιτέκτονα Στάνφορντ Γουάιτ, σε ένα έγκλημα που θα συγκλόνιζε την αμερικανική κοινωνία.

Μέχρι τότε, η Νέσμπιτ είχε ήδη μια εντυπωσιακή αλλά δύσκολη πορεία. Γεννημένη το 1885, βίωσε από μικρή ηλικία τη φτώχεια μετά τον θάνατο του πατέρα της. Ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο στην εφηβεία και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής, την περίφημη «Gibson Girl», κατακτώντας εξώφυλλα και το Broadway.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη υπήρχε μια σκοτεινή πραγματικότητα. Σε ηλικία περίπου 16 ετών συνδέθηκε με τον Στάνφορντ Γουάιτ, έναν ισχυρό και επιδραστικό άνδρα, ο οποίος όπως κατέθεσε αργότερα την παρέσυρε με αλκοόλ και την κακοποίησε. Παρά το τραυματικό αυτό γεγονός, η σχέση τους συνεχίστηκε για ένα διάστημα.

Η είσοδος του πλούσιου και ασταθούς Χάρι Θο στη ζωή της οδήγησε σε έναν θυελλώδη γάμο το 1905. Όταν ο Θο έμαθε τις λεπτομέρειες της σχέσης της με τον Γουάιτ, η ζήλια και η εμμονή του κορυφώθηκαν, οδηγώντας τελικά στη δολοφονία.

Η υπόθεση μετατράπηκε σε αυτό που τα μέσα της εποχής αποκάλεσαν «δίκη του αιώνα», συνδυάζοντας σεξ, χρήμα, εξουσία και βία. Η δημοσιότητα ήταν τεράστια, με τον Τύπο να εστιάζει ιδιαίτερα στη Νέσμπιτ και την προσωπική της ζωή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή μαζικής δημοσιογραφικής υπερβολής.

Ο Θο δικάστηκε δύο φορές και τελικά αθωώθηκε λόγω παραφροσύνης, ενώ η Νέσμπιτ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας κοινωνίας που την αντιμετώπισε ταυτόχρονα ως θύμα και ως σκάνδαλο.

Το σκάνδαλο κατέστρεψε την καριέρα της. Παρά κάποιες προσπάθειες επιστροφής, δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει τη φήμη της και έζησε τα επόμενα χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το honey.nine.com.au , η υπόθεση της Νέσμπιτ θεωρείται μία από τις πρώτες περιπτώσεις όπου η φήμη, τα μέσα ενημέρωσης και το σκάνδαλο συνδυάστηκαν, δημιουργώντας το πρότυπο της σύγχρονης celebrity κουλτούρας. Παρόμοια, ιστορικές αναλύσεις επισημαίνουν ότι η υπόθεση άνοιξε ένα «παράθυρο» στη ζωή των πλουσίων και ισχυρών, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο υπερβολής και ηθικών αντιφάσεων που μέχρι τότε παρέμενε κρυφός.

Η ιστορία της Έβελιν Νέσμπιτ δεν ήταν απλώς ένα έγκλημα πάθους ήταν η απαρχή της σύγχρονης κουλτούρας διασημοτήτων, όπου η ιδιωτική ζωή γίνεται δημόσιο θέαμα.

