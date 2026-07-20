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Νέα έρευνα του Centre for Countering Digital Hate δείχνει ότι παρά τη νομοθεσία που εφαρμόστηκε το 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των ανηλίκων, το YouTube εξακολουθεί να προτείνει σε εφήβους βίντεο που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές.

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν λογαριασμό που προσομοίωνε ένα κορίτσι 13 ετών και αφού παρακολούθησαν βίντεο για δίαιτες και εικόνα σώματος, διαπίστωσαν ότι περίπου το 10% των επόμενων προτεινόμενων βίντεο περιείχε επικίνδυνο περιεχόμενο, όπως εξιδανίκευση της υπερβολικής αδυναμίας και ακραίες δίαιτες. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο σε σχέση με το 2024, όταν έφτανε το 25%, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ακόμη και μία τέτοια πρόταση μπορεί να επηρεάσει ευάλωτους νέους.

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Η απάντηση της Google

Η Google απάντησε ότι διαθέτει αυστηρές πολιτικές κατά του περιεχομένου που προωθεί διατροφικές διαταραχές και ότι τα βίντεο που εντόπισε η έρευνα αφαιρέθηκαν επειδή παραβίαζαν τους κανόνες της πλατφόρμας. Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεργάζεται με ειδικούς και οργανισμούς ψυχικής υγείας, ενώ προσφέρει ενημερωτικό και υποστηρικτικό περιεχόμενο όταν οι έφηβοι αναζητούν σχετικά θέματα.

Η έρευνα επισημαίνει επίσης ότι τα ειδικά ενημερωτικά πλαίσια τα οποία κατευθύνουν τους χρήστες σε υπηρεσίες βοήθειας, δεν εμφανίζονταν κάτω από τα περισσότερα επικίνδυνα βίντεο. Σύμφωνα με το CCDH, η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει οδηγήσει σε βελτίωση, ωστόσο απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποτρέπεται πλήρως η προώθηση επικίνδυνου περιεχομένου μέσω των αλγορίθμων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι διατροφικές διαταραχές οφείλονται σε πολλούς παράγοντες και δεν προκαλούνται αποκλειστικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο μπορεί να ενισχύσει τις ανασφάλειες και να επιδεινώσει την ψυχική υγεία ευάλωτων ατόμων.

Με πληροφορίες από bbc.com