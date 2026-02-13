Σε προσαγωγές 16 ατόμων και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε σήμερα (13/2) η Τουρκία, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με περιεχόμενο που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα OnlyFans, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τμήμα που ασχολείται με χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στόχευε 25 υπόπτους και δύο εταιρείες σε επιχειρήσεις που έγιναν σε 8 επαρχίες, μεταξύ αυτών της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και της Αντάλιας, σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

OnlyFans içerik üreticilerinin gözaltına alındığı anlar: pic.twitter.com/1KuTKsGMSk — ENSONHABER (@ensonhaber) February 13, 2026

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι ύποπτοι απέκτησαν εισόδημα μέσω κοινοποίησης ακατάλληλου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες, όπως το OnlyFans και το Telegram.

Το OnlyFans έχει απαγορευτεί στην Τουρκία από τις 7 Ιουνίου 2023, με απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, καθώς φιλοξενούσε περιεχόμενο που κρίθηκε αντίθετο με τη δημόσια ηθική και τις οικογενειακές αξίες. Παρά την απαγόρευση, οι ύποπτοι είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

Onlyfans operasyonunda Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız için gözaltı kararı verilmiş pic.twitter.com/2cA5M63eMl — ANKARA KUŞU (@Ankara_kusu1) February 13, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, το ξέπλυμα των εσόδων γινόταν μέσω αγοράς περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων σε bitcoin και χρυσό.

Οι αρχές ταυτοποίησαν 10 ακίνητα, 14 οχήματα και δύο εταιρείες που σχετίζονται με τους υπόπτους, με συνολική αξία περίπου 6,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Reuters