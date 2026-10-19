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Οι αρχές ερευνούν συνολικά 53 υπόπτους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο γυναικολόγοι και άτομα που φέρονται να οργάνωναν τα ταξίδια.

Το κύκλωμα κατηγορείται ότι προωθούσε γυναίκες σε κλινικές στα κατεχόμενα, στην Αλβανία και στη Γεωργία για ιατρικές διαδικασίες συλλογής ωαρίων.

Η τουρκική νομοθεσία απαγορεύει αυστηρά τη δωρεά και την πώληση ωαρίων, επιτρέποντας μόνο τη χρήση γενετικού υλικού των συζύγων.

Οι κατηγορίες αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την εμπορία ιστών, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη 16 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

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Στην εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος που οργάνωνε τη μεταφορά γυναικών στο εξωτερικό για την πώληση ωαρίων προχώρησε η τουρκική αστυνομία, συλλαμβάνοντας 36 άτομα σε 14 επαρχίες της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται συνολικά 53 ύποπτοι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 41 γυναίκες που φέρονται να πούλησαν τα ωάριά τους, δύο μαιευτήρες-γυναικολόγοι και τέσσερα άτομα που φέρονται να οργάνωναν τα ταξίδια.

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Οι διαδρομές προς τα κατεχόμενα, την Αλβανία και τη Γεωργία

Η έρευνα ξεκίνησε από την Εισαγγελία της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας CİMER.

Κατά τις εισαγγελικές αρχές, το κύκλωμα φέρεται να κανόνιζε ιατρικές εξετάσεις στην Τουρκία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στις γυναίκες. Στη συνέχεια, τις έστελνε σε κλινικές στα κατεχόμενα της Κύπρου, στην Αλβανία και στη Γεωργία, όπου πραγματοποιούνταν οι διαδικασίες συλλογής ωαρίων.

Οι γυναίκες φέρονται να λάμβαναν χρήματα ως αντάλλαγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι 41 γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρονται να πούλησαν ωάρια σε συνολικά 811 περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί σε ποια χρονική περίοδο σημειώθηκαν οι συναλλαγές ούτε πόσες ιατρικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν τραπεζικές συναλλαγές, οικονομικά δεδομένα, επικοινωνίες και στοιχεία μετακινήσεων.

İNSAN BEDENİ ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN SUÇ YAPILANMALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!



Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet… — Akın Gürlek (@abakingurlek) October 19, 2026

Τι προβλέπει η τουρκική νομοθεσία

Στην Τουρκία απαγορεύονται τόσο η δωρεά όσο και η πώληση ωαρίων. Η νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση αποκλειστικά του γενετικού υλικού του παντρεμένου ζευγαριού που υποβάλλεται στη θεραπεία.

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Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, πιθανή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία οργάνων και ιστών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα αναπαραγωγικά κύτταρα. Για ορισμένες από τις απαγορευμένες δραστηριότητες προβλέπονται ποινές φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη και χρηματικά πρόστιμα, εκτός εάν συντρέχει αδίκημα με αυστηρότερη ποινή.

Ένας από τους υπόπτους βρίσκεται ήδη στη φυλακή, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη 16 άτομα, επτά από τα οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται εκτός Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι τα κατεχόμενα της Κύπρου, όπου φέρεται να βρίσκονται ορισμένες από τις κλινικές που ερευνώνται, αποτελούν αποσχισθείσα τουρκοκυπριακή οντότητα, την οποία αναγνωρίζει ως κράτος μόνο η Τουρκία.

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Με πληροφορίες από: turkishminute.com