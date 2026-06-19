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Θυμό προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση δικαστηρίου που επέβαλε πρόστιμο 2.500 ευρώ σε 20χρονο οδηγό φορτηγού ο οποίος παρέσυρε και προκάλεσε τον θάνατο δύο 13χρονων μαθητριών τον Σεπτέμβριο οτυ 2025.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι δύο μαθήτριες, ηλικίας 13 ετών, επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο ενώ το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο, όταν παρασύρθηκαν από φορτηγάκι που οδηγούσε ο 20χρονος Σουλτάν Αχμέτ Γιλμάζ.

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Το δυστύχημα καταγράφηκε από κάμερες κυκλοφορίας, με το σχετικό βίντεο να περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Σε αυτό φαίνονται τα δύο κορίτσια να προσπαθούν να διασχίσουν το δρόμο ενώ το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκκινο.

Τα κορίτσια αφού τα χρύπησε το φορτηγό μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένα στο νοσοκομείο, όπου κατέληξαν ενώ ο οδηγός συνελήφθη και προφυλακίστηκε για διάστημα τριών μηνών.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση θανάτου από αμέλεια σε περισσότερα από ένα άτομα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της İhlas Haber Ajansı, ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων στην Τουρκία, τόσο η αρχική έκθεση στη Σαμψούντα όσο και η επανεξέταση από την αρμόδια επιτροπή της Κωνσταντινούπολης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δύο κορίτσια έφεραν την κύρια ευθύνη για το δυστύχημα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν τον δρόμο με κόκκινο σηματοδότη. Ο οδηγός κρίθηκε ότι έφερε δευτερεύουσα ευθύνη.

Στην απολογία του ο 20χρονος υποστήριξε ότι δεν προέβη εσκεμμένα σε παραβίαση της λωρίδας κυκλοφορίας, αναφέροντας ότι το όχημα γλίστρησε όταν επιχείρησε να φρενάρει και είπε: «Λυπάμαι πραγματικά για ό,τι συνέβη. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να το αποτρέψω. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από το πεπρωμένο. Κινούμουν με ταχύτητα 50-60 χιλιομέτρων την ώρα και ο καιρός ήταν βροχερός. Οδηγούσα στη μεσαία λωρίδα. Για να αποφύγω τη σύγκρουση έστριψα το τιμόνι προς τα δεξιά και πάτησα φρένο, όμως το όχημα γλίστρησε. Όταν μπήκα στη διασταύρωση είδα μια σκιά μπροστά μου, φρέναρα, αλλά δεν κατάφερα να αποτρέψω το δυστύχημα».

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον οδηγό για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου από αμέλεια με δύο θύματα και του επέβαλε αρχικά ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό του μητρώο, η ποινή μειώθηκε σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες, ενώ στη συνέχεια μετατράπηκε σε χρηματική ποινή ύψους 120.000 τουρκικών λιρών.

Η απόφαση έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τουρκική κοινή γνώμη, καθώς οι οικογένειες των δύο θυμάτων είχαν ζητήσει την αυστηρή τιμωρία του οδηγού.