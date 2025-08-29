Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία του 49χρονου Τουντζάι Μερίτς, πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλεμντάγ Σπορ, μέσα σε καφέ στα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Η εκτέλεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Τσεκμεκιόι και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να πλησιάζει το θύμα, να τραβάει όπλο από τη ζώνη του και να τον πυροβολεί μία φορά στο κεφάλι, χωρίς καμία προειδοποίηση ή λεκτική αντιπαράθεση. Ακολουθεί πανδαιμόνιο με τους θαμώνες να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ο δράστης εξαφανίζεται από το σημείο.

Advertisement

Advertisement

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες.

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülme anı pic.twitter.com/aEXm4zVoph August 28, 2025

Επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τουρκικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία είναι ένας 17χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό. Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να τον φιλοξενούσε και να τον βοηθούσε να διαφύγει.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο καφέ τη στιγμή της δολοφονίας περιέγραψε τη σκηνή:

«Καθόμουν με φίλους. Σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα και παρακολουθούσα στιγμιότυπα από έναν αγώνα. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση ή διαπληκτισμός. Ξαφνικά, ένας άντρας, νεαρής ηλικίας, σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον άνθρωπο δίπλα του. Όλοι άρχισαν να τρέχουν, εγώ ξάπλωσα στο έδαφος για να προστατευτώ».

Συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρα

Οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στον αθλητικό όσο και στον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας. Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας και οπλοκατοχής, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.