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Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία. Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με 10 μέλη του πληρώματος του ενός από τα δύο πλοία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τοπική ώρα, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 28 χιλιόμετρα νότια της Σηλυβρίας.

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#SONDAKİKA | Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı



Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece saat 03.00 sıralarında iki gemi gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken, diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



Konuya… pic.twitter.com/hxVXDBlSyO — TGRT HABER (@tgrthabertv) September 2, 2026

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν τα εμπορικά πλοία Alsu και Tugberk Imamoglu, τα οποία φέρουν και τα δύο τουρκική σημαία.

Αμέσως μετά το ναυτικό ατύχημα, πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

#SONDAKİKA İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, Valilik 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. pic.twitter.com/n5KzDu2Zej — 24 TV (@yirmidorttv) September 2, 2026

Σύμφωνα με το Γραφείο του Κυβερνήτη, από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι το ένα από τα δύο πλοία δεν παρουσιάζει ορατές ζημιές.

Ωστόσο, οι αρχές εξακολουθούν να μην έχουν καταφέρει να έρθουν σε επικοινωνία με 10 μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τις τουρκικές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από Reuters