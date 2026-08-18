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Από σήμερα τα Στενά του Ορμούζ είναι η νέα επικράτεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, όπου «ανέβασε» έναν χάρτη των Στενών του Ορμούζ με τη φράση «New US Territory».

Με τους αναλυτές ανά τον κόσμο να μην ξέρουν εάν πρέπει να γελάσουν ή να κλάψουν από την «κατάκτηση της περιοχής» από τον Τραμπ αλά monopoly, η ανησυχία επικεντρώνεται στην αντίδραση της Τεχεράνης η οποία έχει προειδοποιήσει ότι «θα του σπάσουν τα πόδια» αν ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ «επικράτεια των ΗΠΑ».

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🔥 BREAKING: President Trump just dropped this, the Strait of Hormuz is an AMERICAN territory



“NEW U.S. territory”



LFG! 🤣



The wall of steel is that strong 🇺🇸 pic.twitter.com/r67rtHcf3s — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι τα Στενά του Ορμούζ, είναι μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και θα μπορούσαν να περάσουν στον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Τραμπ υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της διέλευσης. «Κανένα πλοίο δεν περνάει εκτός αν το θέλουμε εμείς» αναφώνησε ο «πλανητάρχης».

Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα μέσω του υποστράτηγου Αμίρ Χαταμί, ο οποίος χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τα σχόλια του Τραμπ.

Απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, ο Ιρανός στρατιωτικός ηγέτης ανέφερε ότι όσοι απειλούν τη χώρα του θα αντιμετωπίσουν σκληρή αντίσταση. «Αυτό είναι το Ιράν και έχει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια», φέρεται να δήλωσε.

Ο Χαταμί υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και ότι πλέον δεν θα επιτραπεί η επιστροφή τους στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ. «Ο μόνος δρόμος είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από την περιοχή. Έχουν ουσιαστικά εκδιωχθεί και δεν τους επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.