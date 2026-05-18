Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε αυτοβούλως την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε υποβάλει σε βάρος της αμερικανικής Εφορίας (IRS), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε σήμερα.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της απόσυρσης, ούτε αν οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό.

Advertisement

Advertisement

Ο Τραμπ, μαζί με δύο από τους γιους του και την οικογενειακή επιχείρησή τους, είχαν καταθέσει αγωγή κατά της IRS τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία όφειλε να έχει λάβει περισσότερα μέτρα για να εμποδίσει έναν πρώην εξωτερικό συνεργάτη να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε ως «όπλο» εναντίον του από πολιτικούς αντιπάλους, και έχει χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα για να πάρει εκδίκηση και να διεκδικήσει αποζημιώσεις μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Η αγωγή αφορούσε τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της ProPublica, το 2019 και το 2020, από τον πρώην συνεργάτη της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον. Τα έγγραφα έδειχναν ότι επί πολλά χρόνια ο Τραμπ πλήρωνε ελάχιστο ή καθόλου φόρους, όπως είχαν αναφέρει οι Times το 2020.

Ο Λίτζλτζον κατηγορήθηκε από τους εισαγγελείς το 2023 για τη διαρροή των φορολογικών στοιχείων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων εύπορων Αμερικανών, υποκινούμενος από πολιτικούς λόγους. Αργότερα δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών.

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή ως απλός πολίτης και όχι υπό την επίσημη ιδιότητά του ως προέδρου.

Η δικαστική διαμάχη κατά της IRS έχει εγείρει πρωτοφανή νομικά ζητήματα, σχετικά με το αν ένας πρόεδρος μπορεί να μηνύσει την ίδια του την κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια μπορούν να εκδικάζουν μόνο πραγματικές διαφορές μεταξύ διαδίκων που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα ως προς το αποτέλεσμα. Η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, Κάθλιν Γουίλιαμς Ουίλιαμς η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση, ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι δεν ήταν σαφές εάν οι δύο πλευρές ήταν «πραγματικά αντίδικες μεταξύ τους». Είχε ορίσει δικάσιμο για τις 27 Μαΐου, προκειμένου να ακούσει τα επιχειρήματά τους και να αποφανθεί εάν θα απέρριπτε την υπόθεση ή όχι.