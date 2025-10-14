«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία τους, ότι θα αφοπλιστούν. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, δήλωσε ότι η Χαμάς «εξόντωσε μερικές συμμορίες» στη Γάζα, κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Νωρίτερα, μέσω του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», ενώ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Οι πρώτες σοροί Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα έφθασαν στον θύλακα

Τα λείψανα 45 Παλαιστινίων που παρέδωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, έφτασαν στο Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το νοσοκομείο Νάσερ αυτής της μεγάλης πόλης, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Τα λείψανα των 45 μαρτύρων έφτασαν στο νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το νοσοκομείο σε μια λακωνική ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις νεκροί όμηροι που επεστράφησαν χθες από τη Χαμάς. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023. Με βάση το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα πρέπει να επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του παραδίδει η Χαμάς.



