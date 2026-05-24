Πυρ κατά των αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, άνοιξε νεαρός πριν πέσει νεκρός όταν ανταπέδωσαν τα πυρά μέλη της US Secret Service, ανακοίνωσε η υπηρεσία προστασίας του προέδρου. Από τα πυρά τραυματίστηκε ένας περαστικός που μεταφέρθηκε στο νοσκομείο.

Είναι η τρίτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος τα τελευταία δυο χρόνια, ο ίδιος ωστόσο βρισκόταν στο κτίριο της προεδρίας την ώρα που ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών, καθώς είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Advertisement

Advertisement

Μερικά λεπτά μετά τις 18:00 άνδρας που βρισκόταν κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας «έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ», ανέφερε ο κ. Γκουλιέλμι.

«Αστυνομικοί της Secret Service ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, διερχόμενος χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», συνέχισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτού του τελευταίου.

Με ψυχιατρικά προβλήματα ο δράστης

Ο δράστης Ναζίρ Μπεστ από την πολιτεία Μέριλαντ, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες, όπως αναφέρει το CNN.

Είχε μάλιστα αποπειραθεί ξανά την προηγούμενη μέρα να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, σύμφωνα με το ABC το οποίο ανέφερε ότι το ίδιο είχε πράξει και σε άλλη απόπειρά του να μπει στον Λευκό Οίκο έναν χρόνο πριν.

Τι έγραψε ο τραμπ στο Truth Social

Ο νεαρός ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο αργά το απόγευμα κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν.

Σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο δράστης είχε εμμονή με τον Λευκό Οίκο και ότι επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένας πιο ασφαλής χώρος για όλους τους προέδρους των ΗΠΑ στο μέλλον.

Advertisement

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της Secret Service και των (άλλων) δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

A suspect was killed after opening fire on a Secret Service checkpoint outside the White House Saturday evening, a Secret Service spokesperson told CBS News in a statement.



President Trump has been briefed on the shooting that occurred outside the White House, a White House… pic.twitter.com/zZ8hFvtF8U — CBS News (@CBSNews) May 24, 2026

Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Advertisement

Κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ των CNN και ABC News, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπεστ και ήταν 21 ετών. Ο νεαρός, από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων κι ήταν γνωστός στη Secret Service: είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.

More footage of the shooting pic.twitter.com/RhLgrdJLoB — BlueGreen Planet (@De_le_Vega) May 24, 2026

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στον τομέα αυτόν της αμερικανικής πρωτεύουσας όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Advertisement

Αποκλεισμός της περιμέτρου

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία. Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα με χλόη ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X. «Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

Advertisement

Ο επικεφαλής του FBI, ο Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Τραμπ, επιβεβαίωσε το συμβάν: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», ανέφερε μέσω X.

Advertisement

Δημοσιογράφος ABC

Η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ, έκανε γύρισμα όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και κατέγραψε το συμβάν με το κινητό της, ξαπλωμένη στο έδαφος για προστασία.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq Advertisement May 23, 2026

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X δείχνει την ένταση της στιγμής και κάποιος να της φωνάζει «Πέσε κάτω, πέσε κάτω». «Ακούγονταν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας το σοκ που προκάλεσε η επίθεση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα του δράστη και τυχόν συνεργούς, ενώ η ασφάλεια γύρω από τον Λευκό Οίκο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

Οι απόπειρες κατά του Τραμπ

Η πιο πρόσφατη καταγράφτηκε μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο κ. Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, είχε πάει να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Τον Ιούλιο του 2024, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία, ο τότε ακόμη υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ έγινε στόχος εν μέσω ομιλίας στην Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, των πυρών νεαρού, ο οποίος σκότωσε παριστάμενο και τραυμάτισε ελαφριά τον ρεπουμπλικάνο–τον χτύπησε θραύσμα ξυστά στο αυτί–προτού πέσει νεκρός από σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή.

Μερικούς μήνες αργότερα, άλλος άνδρας συνελήφθη στα όρια ιδιόκτητου γηπέδου γκολφ του μεγιστάνα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όπου είχε πάει να παίξει ματς.

«Δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής», ανέφερε μέσω X η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» στη Secret Service και την ευχή «η πολιτική βία να σταματήσει» στη χώρα.