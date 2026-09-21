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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε έκκληση για άμεσο τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας τις σοβαρές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τις παγκόσμιες επιπτώσεις.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέες ρωσικές επιθέσεις σε αστικές υποδομές της Ουκρανίας, τονίζοντας την κλιμάκωση της σύγκρουσης από την πλευρά της Ρωσίας.

Οι διαταραχές στην παραγωγή ενέργειας έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του ντίζελ, προκαλώντας πολιτικές προκλήσεις για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων.

Ο Τραμπ συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης, αποστέλλοντας απεσταλμένους σε Μόσχα και Κίεβο για διεξαγωγή συνομιλιών.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε τη Δευτέρα ότι σημαντικές στρατιωτικές επιθέσεις της Ουκρανίας έχουν πλήξει σοβαρά τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, αναφέροντας ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου ντίζελ της και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

«Ένας μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων πετρελαίου ντίζελ τους έχει ανατιναχθεί και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή.

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Ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Ρωσία, δυστυχώς, έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ λόγω του πολέμου της με την Ουκρανία» και ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Αυτός ο γελοίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί. Ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει, καθώς 25.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, σκοτώνονται κάθε μήνα. Τι ντροπή!»

Η ανάρτηση ήρθε μετά την εκτόξευση μαζικής επίθεσης με drones από την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής. Περισσότερα από 1.600 drones διένυσαν σχεδόν 280 μίλια μέσα στη χώρα, χτυπώντας διυλιστήρια πετρελαίου στη Μόσχα, προκαλώντας πυρκαγιές και διακόπτοντας προσωρινά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις τη Δευτέρα στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, πλήττοντας κτίρια κατοικιών, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, εμπορικό κέντρο και λεβητοστάσιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα. Μια ξεχωριστή επίθεση με drones στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Η Ρωσία δεν υποχωρεί από την κλιμάκωση της σύγκρουσης και στέλνει πολλά μηνύματα ότι είναι έτοιμη να επεκτείνει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ έχει αναζωογονήσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ακόμη και ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν εμπλεκόμενες στον πόλεμο τους με το Ιράν, με κύριες συνέπειες τη διακοπή των παγκόσμιων εξαγωγών ενέργειας λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ και τις απειλές για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά από μια αστραπιαία επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούτι στη Υεμένη.

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Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, με τις τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα να εκτοξεύονται στα ύψη.

Η μέση εθνική τιμή του ντίζελ έχει φτάσει τα 6,27 δολάρια ανά γαλόνι, κυρίως ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, αν και ο Τραμπ έχει προσπαθήσει να αποδώσει την ευθύνη στις ενεργειακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι υψηλότερες τιμές του ντίζελ αποτελούν μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να αναφέρουν ότι αποτελεί πρόκληση σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις με σφιχτό αποτέλεσμα.

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Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ απέστειλε τους κορυφαίους απεσταλμένους του για διαπραγματεύσεις, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ, στη Μόσχα και στο Κίεβο για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

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