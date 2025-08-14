Την πεποίθηση πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμρ Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι «οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην επιδίωξη μιας συνάντησης από τη Μόσχα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του τρεις τοποθεσίες για μια επόμενη πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει αρχικά μια κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία καθώς μια συνολική λύση στον πόλεμο, που ισοδυναμεί με ειρήνη, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με… τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».

Ο Πούτιν θέλει μόνο να κερδίσει χρόνο πριν τις νέες κυρώσεις

Σύμφωνα με το Reuters, την ώρα που ο Τραμπ πιέζει για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να αποφύγει την μη επιβολή νέων κυρώσεων κατά τις Ρωσίας.

Γι’ αυτό ο Πούτιν αναμένεται να φτάσει στην Αλάσκα έχοντας στην δική του ατζέντα, όχι την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά να καθυστερήσει τις όποιες νέες κυρώσεις ενδέχεται να επιβληθούν στη Ρωσία για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τις εξαγωγές άλλων βασικών προιόντων της.

Για να το πετύχει αυτό, το Reuters εκτιμά ότι θα θέσει συνολικό ζήτημα ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, προτείνοντας να τεθεί στο τραπέζι η δημιουργία μιας νέας συνθήκης ελέγχου των όπλων.