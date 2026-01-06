Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξαπολύσουν δεύτερη επίθεση κατά της Βενεζουέλας, εάν η νέα Πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δεν συνεργαστεί με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο Πρόεδρος δήλωσε στο δίκτυο ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν εμπλεκόμενες στη Βενεζουέλα για «ένα χρονικό διάστημα» και απέκλεισε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. «Πρέπει πρώτα να διορθώσουμε την κατάσταση στη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα μετά την επίθεση του αμερικανικού στρατού στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας και τη σύλληψη του αυταρχικού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, ισχυριζόμενος ότι «απήχθη» και ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεσμεύτηκε αυτή την εβδομάδα να επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό», καθώς παραμένει στη Νορβηγία μετά τη φυγή της από τη χώρα για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Ματσάδο δεν έχει το «σεβασμό» ή την «υποστήριξη» για να ηγηθεί, θέτοντας τα μέλη του δικού του κόμματος, που την υποστηρίζουν από καιρό, σε δύσκολη θέση.

Tραμπ: «Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει»

"Nobody can take us."



Speaking at a House GOP retreat on Monday, President Trump touts American military prowess. pic.twitter.com/paWuxVDkXF Advertisement January 6, 2026

Μιλώντας στην συνάντηση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κέντρο Κένεντι την Τρίτη, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε για τον αμερικανικό στρατό μετά την σύλληψη του ανατραπέντος ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι διαθέτουμε τον πιο ισχυρό, τον πιο θανατηφόρο, τον πιο εξελιγμένο και τον πιο τρομερό στρατό στον πλανήτη Γη, και δεν υπάρχει κανένας που να τον πλησιάζει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. «Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, ως «εκπληκτικές» και «λαμπρές».

«Ήταν εκπληκτικό. Και σκεφτείτε το, κανείς δεν σκοτώθηκε. Από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν», είπε ο Τραμπ, επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό Κουβανών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις. «Ήξεραν ότι ερχόμασταν, και ήταν προστατευμένοι, ενώ οι δικοί μας δεν ήταν. Ξέρετε, οι δικοί μας πηδούν από ελικόπτερα… ήταν τόσο υπέροχο».

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «λαμπρή από τακτικής άποψης» και «κάτι απίστευτο». Πρόσθεσε ότι ο ανατραπείς ηγέτης, Νικολάς Μαδούρο, είναι «βίαιος τύπος».

«Ανεβαίνει εκεί και προσπαθεί να μιμηθεί λίγο τον χορό μου, αλλά είναι βίαιος τύπος και έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους», είπε ο Τραμπ.

Μιλώντας στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησής τους, ο πρόεδρος είπε επίσης ότι οι νομοθέτες από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος διστάζουν να συγχαρούν τον πρόεδρο, παρά την συνεχή καταδίκη του καθεστώτος του Μαδούρο.

«Σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να πουν, ξέρετε, “κάνατε εξαιρετική δουλειά”», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα ήταν καλό; Θα έλεγα ότι αν έκαναν καλή δουλειά, οι φιλοσοφίες τους είναι τόσο διαφορετικές, αλλά αν έκαναν καλή δουλειά, θα ήμουν χαρούμενος για τη χώρα. Τον κυνηγούσαν για χρόνια και χρόνια, και ήταν ένας βίαιος τύπος».

Επιπλέον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντησή του με στελέχη της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας αυτή την εβδομάδα. «Ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Έχουμε πολύ πετρέλαιο να αντλήσουμε, το οποίο θα μειώσει ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του να ανακτήσει τον έλεγχο της παραγωγής στη Βενεζουέλα.

