Η αμερικανική Δικαιοσύνη αποφάσισε την προφυλάκιση του Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, με νέα δικάσιμο στις 17 Μαρτίου. Ο 63χρονος, που κυβερνά τη Βενεζουέλα εδώ και 13 χρόνια, κατηγορείται ότι ηγούνταν ενός διεφθαρμένου και παράνομου καθεστώτος, το οποίο για δεκαετίες αξιοποιούσε την κρατική εξουσία για διακίνηση ναρκωτικών και συνεργασία με αντάρτικες οργανώσεις και καρτέλ, με στόχο τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες πολίτες, άλλοι για να στηρίξουν και άλλοι για να καταδικάσουν τη σύλληψή του. Ο Μαδούρο δήλωσε ότι θεωρεί πως παραμένει ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας και υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί ούτε για το κατηγορητήριο ούτε για τα δικαιώματά του.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, που επίσης κατηγορείται, δήλωσε ότι είναι η «πρώτη κυρία της Βενεζουέλας».

Ο Μαδούρο δηλώνει «αιχμάλωτος πολέμου»

Καθώς οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί οδηγούσαν τον Μαδούρο έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο έκπτωτος ηγέτης κοίταξε κατάματα τον άνδρα που τον αποκάλεσε «παράνομο», τον 33χρονο ακτιβιστή Πέδρο Ρόχας, και του απάντησε στα ισπανικά: «Είμαι ένας πρόεδρος που έχει απαχθεί. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Μαζί με τον Μαδούρο, κατηγορούνται ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και ο γιος του ανατραπέντα προέδρου, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί.

Αντιαεροπορικά πυρά στο Καράκας – Προειδοποίηση CIA

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν αντιαεροπορικά πυρά και drones κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες στο Καράκας, με αστυνομικούς να φαίνονται να πυροβολούν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έκθεση της CIA προειδοποιούσε ότι ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παδρίνο Λόπες, και ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ως επικεφαλής στρατού και αστυνομίας, θεωρούνται παράγοντες που εμποδίζουν την πολιτική μετάβαση.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το Reuters, η CIA κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι στελέχη πιστά στο καθεστώς είναι εκείνα που μπορούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη ημέρα.

Ακολούθησε η ορκωμοσία της 56χρονης Ντέλσι Ροδρίγκες ως προσωρινής προέδρου, η οποία μέχρι τότε ήταν αντιπρόεδρος από το 2018. Από τους πρώτους που την συνεχάρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν οι πρεσβευτές της Ρωσίας και του Ιράν.

Επικεφαλής Δημοκρατικών: Ασαφές το σχέδιο της επόμενης ημέρας

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται συνεχώς από την ομάδα εθνικής ασφάλειας, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει πως η Βενεζουέλα θα κινηθεί σύμφωνα με τα αμερικανικά συμφέροντα και προς όφελος του λαού της χώρας.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης παρείχαν πολύωρη ενημέρωση στους ηγέτες του Κογκρέσου και στους αρμόδιους για θέματα εθνικής ασφάλειας σχετικά με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Μάρκο Ρούμπιο – Ντόναλντ Τραμπ – Πηγή: Reuters

Ωστόσο, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ανέφερε ότι παρότι η ενημέρωση ήταν αναλυτική, άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Όπως είπε, το σχέδιο των ΗΠΑ για το πώς θα κυβερνηθεί η Βενεζουέλα παραμένει ασαφές, στηρίζεται σε υποθέσεις και δεν τον ικανοποίησε.

Τραμπ: Πετρελαϊκή ανοικοδόμηση σε 18 μήνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας και να την ολοκληρώσουν σε λιγότερο από 18 μήνες. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα μέσα στους επόμενους 13 μήνες.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρευρίσκονται σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, D.C., Ηνωμένες Πολιτείες, 9 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Αρχείο Φωτογραφίας

Παράλληλα, το CBS News ανέφερε ότι στελέχη των εταιρειών Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Όπως σημειώνει το Reuters, η Chevron είναι προς το παρόν η μοναδική αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα και έχει ήδη ξαναρχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, περίπου δώδεκα πετρελαιοφόρα με αργό πετρέλαιο και καύσιμα της Βενεζουέλας έχουν αναχωρήσει από τη χώρα από τις αρχές του έτους, παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό των εξαγωγών που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.

Στο πολιτικό θρίλερ και η Κίνα

To Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι «το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις χώρες για την υπεράσπιση της ειρήνης στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ενεργούν σαν «παγκόσμιος δικαστής».

«Τα μαθήματα της ιστορίας προσφέρουν μια έντονη προειδοποίηση», δήλωσε ο Σουν Λέι, ο επιτετραμμένος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη την ώρα που η εμβληματική Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Ασφάλειας του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται σε δοκιμασία, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Φωτο αρχείου: Ο Πρόεδρος της Κίνας συναντάται με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας στο Πεκίνο, 13 Σεπτεμβρίου 2023 – Πηγή: Reuters

Με τον γιο του Μαδούρο,να είναι εγγεγραμμένος στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου από το 2016 και το Πεκίνο να παρέχει σανίδα σωτηρίας στα διυλιστήρια πετρελαίου και τις υποδομές της Βενεζουέλας καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ενέτειναν τις κυρώσεις από το 2017, ο ρόλος της Κίνας χαρακτηρίζεται κομβικός.

Ενδεικτικά, η Κίνα αγόρασε αγαθά αξίας περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 και το πετρέλαιο αποτελούσε περίπου το ήμισυ του συνόλου.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)