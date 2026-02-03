Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης νάμεσα τότε «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την άσκηση πίεσης.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (…) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

Το Σαββαοτοκύριακο φάνηκε να υπάρχει μερική εκτόνωση της κρίσης και με τις δύο πλευρές να δείχνουν πως δεσμεύονται σε μια διαδικασία ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Μια συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι πιθανό να πραγματοποιηθείστην Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου, δήλωσε στο AFP την Τρίτη Άραβας αξιωματούχος, αφού η Τεχεράνη ζήτησε επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά και η Ουάσινγκτον προειδοποίησε για συνέπειες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Η πιθανή συνάντηση δρομολογείται με παρεμβάσεις της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας και του Ομάν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.