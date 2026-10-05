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«Η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα Στενά του Ορμούζ, αλλά στους Δημοκρατικούς και στους Ουκρανούς» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι, «καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες-ρεκόρ βαρελιών» από την περιοχή.

Όπως υποστήριξε «το πρόβλημα βρίσκεται στα διυλιστήρια» λέγοντας ότι, «τα ρωσικά διυλιστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες διυλιστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, την ευθύνη για το οποίο απέδωσε στους Δημοκρατικούς».

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«Αυτό που ανεβάζει πλέον τις τιμές της βενζίνης δεν είναι τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας ότι η λέξη-κλειδί είναι «διυλιστήρια».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς). Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.