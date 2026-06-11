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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα παραστεί στην υπογραφή μιας συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν, κάτι που αναμένεται να γίνει το σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Ακόμη, είπε πως θεωρεί ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει δώσει την έγκρισή του σε μια συμφωνία που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν ο Χαμενεΐ είχε εγκρίνει τη συμφωνία, ο Τραμπ είπε «κατανοώ πως η απάντηση είναι ναι». Επίσης, είπε ότι η επιχείρηση κατά του νησιού Χαργκ ήταν εκτός «τραπεζιού» προς το παρόν, καθώς αναμένεται άνοιγμα των Στενών.

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Περιέγραψε τη συμφωνία ως ένα «πολύ ισχυρό μνημόνιο κατανόησης» προσθέτοντας ότι ήταν κάπως εννοιολογικό, μα «είναι κάτι που πρόκειται να γίνει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα πως ακύρωσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

«Με βάση το δεδομένο ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και εγκρίθηκαν, εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το βράδυ. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν, ως νόημα και με μεγάλη λεπτομέρεια, εγκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δράση μέχρι αυτή η συναλλαγή να οριστικοποιηθεί- ο χρόνος και ο χώρος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα» έγραψε στο Truth Social.

Εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ότι τα θέματα που σχετίζονται με συμφωνία είναι εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το IRNA. Επίσης, πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν έχει καταλήξει σε τελική απόφαση και ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των ενεργειών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζήτησαν ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν στις διαπραγματεύσεις, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καλωσορίζει τη δέσμευση Τραμπ πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιελάμβανε διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού του Ιράν και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού.

Με πληροφορίες από Reuters