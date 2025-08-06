Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Τραμπ ενημέρωσε ορισμένους από τους ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση.

«Ο ειδικός απεσταλμένος μου, Στιβ Γουίτκοφ, μόλις είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Advertisement

Advertisement

«Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», πρόσθεσε.

Δευτερογενείς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή, είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου



Η συνάντηση του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα σήμερα πήγε καλά, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων την Παρασκευή.

«Οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τις επαφές με τις ΗΠΑ. Οι δευτερογενείς κυρώσεις αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή», είπε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μια συνάντηση διάρκειας περίπου τριών ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας αποστολής της τελευταίας στιγμής προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη τριάμισι χρόνια και ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα εάν δεν υπάρξουν ενέργειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.