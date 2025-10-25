Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, μέχρι να θεωρήσει ότι έχει υπάρξει συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πρέπει να ξέρετε ότι θα κάνουμε μια συμφωνία, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας το Σάββατο ότι οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Γάζας προχωρούν και ότι σύντομα θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη, μετά από συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης για ανεφοδιασμό στη Ντόχα.

«Αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκής ειρήνη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν τον ρώτησαν για την κατάσταση στη Γάζα. Πρόσθεσε ότι το Κατάρ θα ήταν πρόθυμο να συνεισφέρει ειρηνευτικές δυνάμεις αν χρειαστεί, και επαίνεσε το κράτος του Κόλπου ως σπουδαίο σύμμαχο και βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή.