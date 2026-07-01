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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη πως οι ΗΠΑ τα πάνε πολύ καλά με το Ιράν και ότι οι τελευταίες συναντήσει στο Κατάρ εξελίχθηκαν καλά.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά» είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ. «Είχαν πολύ καλές συναντήσεις, και θα δούμε».

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν τεχνικές συνομιλίες στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, την Τετάρτη, καθώς επιδιώκεται συμφωνία ως προς την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και την επίτευξη μιας κατάπαυσης πυρός διαρκείας, είπαν πηγή ενήμερη για το περιεχόμενο των συνομιλιών και Ιρανός αξιωματούχος.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο απεσταλμένος Στιβ Γουΐτκοφ συνάντησαν τον πρωθυπουργό του Κατάρ- διαμεσολαβητή στις συνομιλίες, μαζί με το Πακιστάν- για να τεθούν οι βάσεις για τις διαπραγματεύσεις, μα δεν θα είναι οι ίδιοι στις διαπραγματεύσεις, όπως ανέφερε η πρώτη πηγή.

«Τα πάμε πολύ καλά» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως το Ιράν «έχει διανύσει πολύ δρόμο».

«Νομίζω ότι είναι εντάξει» πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Με πληροφορίες από Reuters