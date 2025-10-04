Ένας νεαρός Αμερικανός influencer και ορειβάτης έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα, ενώ μετέδιδε ζωντανά την προσπάθειά του να κατακτήσει τον επιβλητικό βράχο Ελ Καπιτάν στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι.

Ο 23χρονος Μπαλίν Μίλερ, γνωστός για τις σόλο αναβάσεις του σε μερικές από τις πιο δύσκολες διαδρομές του κόσμου, επιχειρούσε την ανάβαση στη διαδρομή Sea of Dreams όταν έπεσε κατά την προσπάθειά του να ανακτήσει ένα σακίδιο με τον εξοπλισμό του.

Η πορεία του καταγραφόταν βήμα-βήμα στο TikTok, όπου είχε αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους που τον είχαν ξεχωρίσει ως «τον τύπο με την πορτοκαλί σκηνή».

Η μητέρα του, Τζανίν Ζιράρ-Μούρμαν, επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Facebook τον θάνατο του γιου της, γράφοντας με πόνο ότι «η καρδιά της είναι διαλυμένη σε ένα εκατομμύριο κομμάτια». Τόνισε επίσης ότι η αναρρίχηση ήταν η ζωή του: «Αναρριχούνταν από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν το έκανε ποτέ για τη φήμη ή τα χρήματα· το έκανε γιατί το αγαπούσε πραγματικά».

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μίλερ είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στην παγκόσμια ορειβατική κοινότητα. Ήταν ο πρώτος που ολοκλήρωσε μόνος του την απαιτητική διαδρομή Slovak Direct στο Όρος Ντενάλι της Αλάσκας, ενώ είχε καταφέρει αναρριχήσεις σε Παταγονία, Όρος Χάντερ και Καναδικά Βραχώδη.

Σύμφωνα με το Guardian, ξεκίνησε να σκαρφαλώνει σε ηλικία μόλις τριών ετών μαζί με τον πατέρα του στην Αλάσκα και μέχρι τα 12 του είχε ήδη ολοκληρώσει διαδρομές σε πάγο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου χιλιάδες χρήστες απέτισαν φόρο τιμής, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό τους για τον νεαρό που είχε αφοσιώσει τη ζωή του στην αναρρίχηση.

