Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Σουρινάμ μια αιματηρή επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ανατολικό Παραμαρίμπο, την πρωτεύουσα της χώρας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Δράστης φέρεται να είναι ένας άνδρας, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχθηκε τη νύχτα από το Σάββατο 27 προς την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο άνδρας σκότωσε τέσσερις ενήλικες και πέντε παιδιά, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Η πρόεδρος του Σουρινάμ, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, σε δήλωσή της ανέφερε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και τα ίδια τα παιδιά του δράστη, καθώς και γείτονές του, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο συγκλονιστική. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τέσσερα από τα πέντε παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του.

Όταν αστυνομικοί της Ανατολικής Περιφέρειας έφτασαν στο σημείο, ο ύποπτος φέρεται να τους επιτέθηκε κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση πυροβόλων όπλων, τραυματίζοντάς τον στα πόδια. Ο άνδρας συνελήφθη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση.

Παράλληλα, ένα παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες και τα αίτια της τραγικής επίθεσης θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες.