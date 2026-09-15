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Τραγική ήταν η κατάληξη για νιόπαντρο ζευγάρι στη Βενετία, καθώς ο σύζυγος βρέθηκε νεκρός και η εγκυμονούσα γυναίκα του παραμένει αγνοούμενη, μετά από σύγκρουση του αλιευτικού σκάφους τους με θαλάσσιο ταξί.

Μόλις τρεις μήνες από τον γάμο του, ο 25χρονος Σον Μικιέλι σκοτώθηκε στο ναυτικό δυστύχημα, όπως μεταδίδει το ιταλικό μέσο L’Unione Sarda. Είχε παντρευτεί την αγαπημένη του Γκαμπριέλα Κουερίνο από τη Βραζιλία, η οποία ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Το ζευγάρι βρισκόταν στη λιμνοθάλασσα, όταν το σκάφος τους συγκρούστηκε με θαλάσσιο ταξί, με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι δύο στο νερό και το σκάφος τους να βυθιστεί.

Ο Μικιέλι ανασύρθηκε από το νερό σοβαρά τραυματισμένος και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η σύζυγός του, η οποία μετακόμισε στην Ιταλία πριν από δύο χρόνια δεν έχει εντοπιστεί ακόμη και παραμένει αγνοούμενη.

«Θέλω μόνο να δω την κόρη μου ζωντανή»

Newlywed dies, pregnant wife missing after fishing boat smashes into water taxi https://t.co/NstF6qqu3m pic.twitter.com/1o5UKEJd2Z — New York Post (@nypost) September 15, 2026

«Θέλω μόνο να δω την κόρη μου ζωντανή», δήλωσε η μητέρα της, Ζιζέλ Ελοριάγκα στο βραζιλιανό μέσο Globo.

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα. Οι εισαγγελικές αρχές της Βενετίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ναυτικό δυστύχημα.

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο, Λούκα Τζάια, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια τεράστια τραγωδία για μια οικογένεια που μόλις ξεκινούσε να χτίζει το μέλλον της».