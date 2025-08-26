Σε μια τραγική σειρά γεγονότων που συγκλόνισε τη κοινή γνώμη στην Πορτογαλία, ο 22χρονος Mανουέλ Μαρία Τριντάντε τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της πρώτης του ταυρομαχίας στην ιστορική αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας. Ο νεαρός φορκάντο, μέλος μιας ομάδας που αντιμετωπίζει τον ταύρο με γυμνά χέρια, εκσφενδονίστηκε από έναν τεράστιο ταύρο 695 κιλών και χτυπήθηκε με δύναμη στον τοίχο της αρένας, υποφέροντας σοβαρά εσωτερικά τραύματα που οδήγησαν στο θάνατό του λίγο αργότερα. Μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων και βίντεο κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή, υπογραμμίζοντας τους εγγενείς κινδύνους αυτής της αιώνιας παράδοσης.

Ο Τριντάντε, που προέρχεται από οικογένεια με βαθιές ρίζες στην ταυρομαχία, προσπαθούσε να υποτάξει το εξαγριωμένο ζώο ως μέρος του τελετουργικού των forcados, όπου οι εκτελεστές σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να ακινητοποιήσουν τον ταύρο χωρίς να έχουν όπλα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω ενός πολυπληθούς πλήθους, μετατρέποντας αυτό που έπρεπε να είναι μια εορταστική εκδήλωση σε μια σκηνή χάους και θλίψης. Ιατρικές ομάδες έσπευσαν να τον βοηθήσουν, αλλά διακομίστηκε νεκρός σε κοντινό νοσοκομείο, σηματοδοτώντας ένα θλιβερό ορόσημο σε μια δραστηριότητα που ήδη βρίσκεται υπό εξέταση λόγω των κινδύνων που ενέχει.

"Le jeune forcado Manuel Maria Trindade âgé de 22 ans est décédé ce matin à l’unité de soins intensifs du service de neurologie de l’hôpital Sao José de Lisbonne, où il est resté dans un coma provoqué après avoir subi diverses blessures…."https://t.co/zbpZ63E3HQ — St Jünger (@orage_frisquet) August 26, 2025