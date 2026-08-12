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Τραγωδία σημειώθηκε στη Ζιμπάμπουε, καθώς ένα φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα και 27 άτομα να αγνοούνται.

Ανατράπηκε φέριμποτ στη λίμνη Καρίμπα

Το πορθμείο αυτό, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στην πόλη της Καρίμπα και αρκετά νησιά και ψαροχώρια στην τεχνητή αυτή λίμνη, η οποία βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Ζάμπια, ανατράπηκε χθες λόγω κακοκαιρίας και τρικυμίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο και πιθανότατα μετέφερε περισσότερους επιβάτες, με βάση τις καταγεγραμμένες πωλήσεις εισιτηρίων.

15 Dead, 27 Missing in Zimbabwe Ferry Tragedy

Zimbabwe: At least 15 people have died and 27 r missing after an overloaded ferry overturned on Lake Kariba Emergency teams have rescued 77 survivors vessel designed for 90 people, was carrying over 114 adults, five crew and children pic.twitter.com/BR4Gzs12nh August 12, 2026

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (CPU) της Ζιμπάμπουε ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα εισιτήρια, στο σκάφος επέβαιναν 114 ενήλικοι επιβάτες, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστό πόσα παιδιά μετέβαιναν στο σκάφος.

«Στο πλοίο με δυνατότητα μεταφοράς 90 ανθρώπων, επέβαιναν 5 μέλη πληρώματος και 114 ενήλικες επιβάτες. Ο αριθμός παιδιών μικρότερης ηλικίας από αυτήν που απαιτείται για την έκδοση εισιτηρίου δεν είναι γνωστός. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 77 επιβάτες και έχουν ανασυρθεί 15 σοροί», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που δημοσίευσε η βουλευτής Μούτσα Μουρομπεντζί, δείχνει το φέριμποτ κατά την έναρξη του ταξιδιού του. «Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν για να διασχίσουν τη λίμνη προς την πόλη Καρίμπα, ένα ταξίδι που διαρκεί περίπου πέντε ώρες», εξήγησε η Μουρομπεντζί.

«Έχουμε πολλά δύσκολα ερωτήματα που απαιτούν ειλικρινείς απαντήσεις. Οι αρχές πρέπει να ανακοινώσουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος», τόνισε. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό σύντομα.

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🇿🇼 Quinze corps ont été repêchés dans le lac Kariba au Zimbabwe après le chavirage mardi d'un bateau de transport. Les autorités ont fait état mercredi d'au moins "27 personnes portées disparues" ⤵️ pic.twitter.com/mRj4OObPJo — Agence France-Presse (@afpfr) August 12, 2026

«Έχουμε πολλά δύσκολα ερωτήματα που απαιτούν ειλικρινείς απαντήσεις. Οι αρχές πρέπει να ανακοινώσουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος», τόνισε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό σύντομα.

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