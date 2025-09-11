Ένα βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο στο Μεξικό, ανατράπηκε και ακολούθησε έκρηξη, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 άνθρωποι και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Οι τεράστιες φλόγες τύλιξαν αρκετά αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στα σύνορα της συνοικίας Ιτζαπαλάπα της πρωτεύουσας και της περιοχής Τσάλκο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες δεκάδων μέτρων, που ξεπερνούν σε ύψος την γέφυρα, πάνω στην οποία βρίσκονταν εκείνη την στιγμή αρκετά οχήματα.

Gas explosion caught on camera in Mexico City 💥 pic.twitter.com/dfGAfw8I5g September 10, 2025

Η Κλάρα Μπρουγάδα, δήμαρχος στην Πόλη του Μεξικό, δήλωσε ότι από την έκρηξη στο βυτιοφόρο τραυματίστηκαν 70 άνθρωποι και σκοτώθηκαν τρεις. Η δήμαρχος δημοσίευσε μία λίστα με τους ανθρώπους που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πληρώματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρκετοί άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα σε διάφορα σημεία στα σώματά τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η Πυροσβεστική ενημέρωνε το κοινό ότι η φωτιά που ξέσπασε στον αυτοκινητόδρομο τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

A gas truck explosion on a Mexico City highway killed at least 3 people and injured dozens https://t.co/69jrnb9yGh pic.twitter.com/L2V3cQGWwh — Reuters (@Reuters) September 11, 2025