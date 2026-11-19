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Η ιστορική τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ δεν έφερε τον ενθουσιασμό που ενδεχομένως περίμεναν ορισμένοι επενδυτές οπως επισημαίνουν αναλυτές.

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν μεικτά, με σημαντικές απώλειες στην Ταϊβάν και στο Χονγκ Κονγκ. Το πετρέλαιο δεν παρουσίασε θεαματική αντίδραση, παρά τις εξαγγελίες για αύξηση της προσφοράς καυσίμων. Το μήνυμα των αγορών είναι σαφές: Η διπλωματία μπορεί να δημιουργεί προσδοκίες, αλλά οι επενδυτές θέλουν συγκεκριμένες συμφωνίες και όχι μόνο χειραψίες και φωτογραφίες τονίζουν οι αναλυτές.

Ειδικότερα:

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Δεν ενθουσιάστηκαν οι αγορές: Οι επενδυτές περίμεναν συγκεκριμένες συμφωνίες. Η συνάντηση είχε μεγαλύτερη διπλωματική παρά οικονομική σημασία. Πετρέλαιο: Το Brent κινήθηκε κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Η υπόσχεση για μεγαλύτερη προσφορά καυσίμων δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες ποσότητες ή χρονοδιάγραμμα. Χρυσός: Κινήθηκε κοντά στα 3.723 δολάρια ανά ουγγιά, με μικρή πτώση 0,1%. Κίνα – ΗΠΑ: Δεν σημειώθηκε αποφασιστική πρόοδος στους δασμούς, στους ημιαγωγούς και στις σπάνιες γαίες. Τεχνολογικές μετοχές: Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και οι ανησυχίες για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης συνέχισαν να πιέζουν την αγορά. Wall Street: Η αμερικανική αγορά επηρεάζεται επίσης από τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Federal Reserve. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε τις κινήσεις της αποκλειστικά στη συνάντηση.

H ιστορική συνάντηση των τριών ηγετών δεν έφερε ακόμη μια νέα παγκόσμια συμφωνία. Έστειλε όμως ένα ισχυρό μήνυμα: Ουάσιγκτον, Μόσχα και Πεκίνο μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν το μέλλον της διεθνούς ασφάλειας. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα συμμετέχει στις αποφάσεις και ποιος θα μείνει έξω από την αίθουσα. Σίγουρα πάντως έμειναν οι Ευρωπαίοι τους οποίους σε καμμία περίπτωση δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει ο Τράμπ ο οποίος πολεμά την Ευρωπική Ενωση τουλάχιστον οικονομικά.

Το μήνυμα των αγορών είναι σαφές: Η διπλωματία μπορεί να δημιουργεί προσδοκίες, αλλά οι επενδυτές θέλουν συγκεκριμένες συμφωνίες και όχι μόνο χειραψίες και φωτογραφίες».