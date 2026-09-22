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Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (19/9) στη Μασαχουσέτη, όταν μια λευκή Mercedes έπεσε πάνω σε κατάστημα ειδών γκολφ του ιστορικού Brae Burn Country Club, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και τραυματίζοντας τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο. Η Mercedes ανέβηκε αρχικά σε κράσπεδο στον χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια συνέχισε την πορεία της προς το κατάστημα του κλαμπ, το οποίο ιδρύθηκε το 1897.

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Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το αυτοκίνητο πέρασε μέσα από έναν τοίχο του καταστήματος, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν δύο εργαζόμενοι.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός της Mercedes και οι δύο εργαζόμενοι του καταστήματος. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέστησαν ελαφρά τραύματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

🚨🚗🫨 #WATCH — A person driving a white Mercedes slammed into the pro shop at Brae Burn CC near Boston this past weekend. Police say the driver and two staff members were hospitalized with non life threatening injuries. @LinksGems pic.twitter.com/wrgVFYzS1M — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) September 21, 2026

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν πως η σύγκρουση πιθανότατα προκλήθηκε από λάθος χειρισμό του οδηγού.

Από την έρευνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό.