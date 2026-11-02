Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Κυριακή να διατάξει να καταφερθεί «συντριπτικό πλήγμα» στο Ιράν, ενώ νωρίτερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε πως είχε «ειλικρινή» συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Ιράν είναι ότι θέλω να είμαι ευγενικός… Αλλά κάποια στιγμή θα καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα» στην Ισλαμική Δημοκρατία, είπε χθες ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην Άιοβα (κεντρικές ΗΠΑ), δυο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Advertisement

Advertisement

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP