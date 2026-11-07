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Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στο μεταθανάτια εκδοθέν βιβλίο του Γουόρνεκε, ο οποίος περιγράφει τη μακρόχρονη φιλία και την παλαιότερη ερωτική σχέση που διατηρούσε με την πρώην Πρώτη Κυρία.

Στις προσωπικές τους συζητήσεις, η Τζάκι Κένεντι εξέφρασε την απογοήτευσή της για τους περιορισμούς που βίωνε στον γάμο της με τον Έλληνα εφοπλιστή.

Το βιβλίο αναδεικνύει την ιδιαίτερη οικειότητα μεταξύ των δύο προσώπων, η οποία συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του ειδυλλίου τους.

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Αμφιβολίες για την απόφασή της να παντρευτεί τον Αριστοτέλη Ωνάση φέρεται να είχε η Τζάκι Κένεντι, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται σε ένα νέο βιβλίο που φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε στενό της φίλο πως θεωρούσε τον γάμο της με τον Έλληνα μεγιστάνα της ναυτιλίας το μεγαλύτερο λάθος που είχε κάνει ποτέ.

Την αποκάλυψη κάνει ο αρχιτέκτονας Τζον Καρλ «Τζακ» Γουόρνεκε στο μεταθανάτια εκδοθέν βιβλίο του με τίτλο «Camelot’s Architect: The Untold Story of Jackie Kennedy, Lafayette Square and a Secret Romance». Στις σελίδες του αφηγείται τη μακρόχρονη σχέση που ανέπτυξε με την Τζάκι Κένεντι μετά τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, το 1963, αλλά και τις προσωπικές συζητήσεις που είχαν τα επόμενα χρόνια.

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Όπως περιγράφει ο Γουόρνεκε, η Τζάκι τού μίλησε για τις σκέψεις και τις απογοητεύσεις της μετά τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1968.

Η συνάντηση στο Παρίσι και η εξομολόγηση για τον γάμο με τον Ωνάση

Σύμφωνα με την αφήγηση του αρχιτέκτονα, η συνάντησή τους έγινε στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι. Η Τζάκι τού ζήτησε να την επισκεφθεί στο διαμέρισμά της για να γευματίσουν μαζί.

Ο Γουόρνεκε περιγράφει στο βιβλίο του έναν χώρο με μεγάλα, σκοτεινά δωμάτια και βαριές κουρτίνες στα παράθυρα. Στη συνέχεια, όπως γράφει, οι δυο τους έφτασαν σε ένα φωτεινό και μοντέρνο δωμάτιο, δίπλα σε κήπο, όπου ήταν στρωμένο το τραπέζι για το γεύμα τους.

«Ο Άρης είχε αφήσει την Τζάκι ελεύθερη σε αυτόν τον μικρό χώρο», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως εκείνη εξέφρασε χωρίς δισταγμό την απογοήτευσή της επειδή αυτό ήταν το μοναδικό δωμάτιο του σπιτιού που της επιτρεπόταν να διακοσμήσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η Τζάκι προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, λέγοντάς του ότι πίστευε πως ο γάμος της με τον Ωνάση ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχε κάνει στη ζωή της.

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Ο γάμος τους διήρκεσε μέχρι τον θάνατο του Έλληνα εφοπλιστή, το 1975. Ο ίδιος ο Γουόρνεκε είχε πάρει διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του τρία χρόνια αργότερα.

Η κρυφή σχέση της Τζάκι Κένεντι με τον αρχιτέκτονα

Το βιβλίο «Camelot’s Architect» επικεντρώνεται στη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Τζακ Γουόρνεκε και την Τζάκι Κένεντι, η οποία ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.

Ο Γουόρνεκε είχε γνωρίσει τον Τζον Φ. Κένεντι το 1956. Όταν εκείνος εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε τον αρχιτέκτονα για ένα σημαντικό έργο διατήρησης και ανάδειξης της ιστορικής περιοχής Lafayette Square, στην Ουάσιγκτον. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ο Γουόρνεκε εντάχθηκε σταδιακά στον στενό κοινωνικό κύκλο της οικογένειας Κένεντι.

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Μετά τη δολοφονία του προέδρου, στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο αρχιτέκτονας, ο οποίος τότε ήταν διαζευγμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με την πρώην Πρώτη Κυρία. Ο δεσμός τους διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, ωστόσο οι δυο τους διατήρησαν τη φιλία τους και μετά το τέλος του ειδυλλίου.

In Bombshell New Memoir, Jackie Kennedy Tells Former Lover That Marrying Aristotle Onassis Was ‘The Biggest Mistake’ She Ever Made https://t.co/k3SMp3bMB3 — People (@people) November 7, 2026

Στα αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύθηκαν αποκλειστικά στο περιοδικό PEOPLE, ο Γουόρνεκε περιγράφει πως η Τζάκι συνέχισε να έχει ενεργό ρόλο στην προσωπική του ζωή, ακόμη και αρκετά χρόνια αργότερα. «Εκείνα τα τελευταία χρόνια, μου φαινόταν πως απολάμβανε να με συμβουλεύει για τις σοβαρές σχέσεις μου με άλλες γυναίκες. Ή ίσως με δοκίμαζε», γράφει χαρακτηριστικά.

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Οι προσωπικές συζητήσεις και η ιδιαίτερη οικειότητά τους

Ο αρχιτέκτονας θυμάται ακόμη τις επισκέψεις της Τζάκι στο διαμέρισμά του, όταν εκείνη περνούσε από το σπίτι του επιστρέφοντας από τη δουλειά. Όπως αφηγείται, η πρώην Πρώτη Κυρία καθόταν χαλαρά στο κάτω μέρος του κρεβατιού, ενώ εκείνος ακουμπούσε την πλάτη του στο ψηλό κεφαλάρι. Οι δυο τους συζητούσαν για ώρες, με άνεση και οικειότητα, ανταλλάσσοντας ειλικρινείς συμβουλές, όπως συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που γνωρίζονται πολύ καλά.

«Δεν συνέβαινε τίποτα σωματικό μεταξύ μας, κι όμως ένιωθα πως, κατά κάποιον τρόπο, συνεχίζαμε να ζούμε μια συναρπαστική κρυφή σχέση», σημειώνει ο Γουόρνεκε, περιγράφοντας τη βαθιά σύνδεση που εξακολουθούσε να τους ενώνει. Η Τζάκι Κένεντι πέθανε από καρκίνο το 1994, ενώ ο Τζακ Γουόρνεκε έφυγε από τη ζωή το 2010, σε ηλικία 91 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο στο πάγκρεας.

Πριν από τον θάνατό του, ο αρχιτέκτονας είχε ζητήσει από την κόρη του, Μάργκο Γουόρνεκε Μερκ, η οποία διευθύνει το αρχείο Warnecke, να φροντίσει ώστε το χειρόγραφο των απομνημονευμάτων του να εκδοθεί κάποια ημέρα.

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Το βιβλίο «Camelot’s Architect: The Untold Story of Jackie Kennedy, Lafayette Square and a Secret Romance» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου.

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Με πληροφορίες από People