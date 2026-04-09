Τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους στη δυτική Αφρική συγκρούστηκαν για πρώτη φορά στον Νίγηρα, σύμφωνα με ανακοίνωση μίας εκ των οργανώσεων, σε μια εξέλιξη που αναλυτές εκτιμούν ότι υποδεικνύει κλιμάκωση της πολυετούς αντιπαλότητας.

Το Τζαμαάτ Νουσράτ λ Ισλάμ ουάλ Μουσλιμίν (JNIM), που πρόσκειται στην Αλ Κάιντα, και το Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ISSP) είχαν τις πρώτες μεταξύ τους συγκρούσεις το 2019 και έκτοτε έχουν συγκρουστεί εκατοντάδες φορές, με αποτέλεσμα πάνω από 2.100 θανάτους, σύμφωνα με το Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), οργανισμό παρατήρησης συγκρούσεων.

Οι συγκρούσεις λάμβαναν χώρα στο Μάλι και τη Μπουρκίνα Φάσο μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, που μαχητές του ISSP επιτέθηκαν σε θέσεις του JNIM στο Τιλαμπέρι του δυτικού Νίγηρα.

Σε ανακοίνωση τη Δευτέρα το ISSP είπε ότι είχε σκοτώσει 35 μαχητές του JNIM και κατέλαβε όπλα και μοτοσικλέτες. Όπως είπε, η επίθεση έλαβε χώρα στις 2 Απριλίου ως απάντηση σε επίθεση του JNOM σε χωριό του Τιλαμπέρι.

Η Human Rights Watch είχε κατηγορήσει τo ISSP για φονικές επιθέσεις με πολλούς νεκρούς αμάχους στο Τιλαμπέρι. Το JNIM δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον Χένι Νσαΐμπια, αναλυτή του ACLED για τη δυτική Αφρική, η εξάπλωση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο οργανώσεων δείχνει πόσο λίγος κρατικός έλεγχος υπάρχει σε μεγάλο μέρος του Σαχέλ. «Αυτός ο ανταγωνισμός πιθανότατα θα συνεχίσει να τροφοδοτεί στρατολόγηση, επέκταση και βία, κάνοντας τη τζιχαντιστική εξέγερση όλο και πιο δύσκολο να περιοριστεί» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters