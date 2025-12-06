Νέες κοινές δηλώσεις έκαναν πρόσφατα η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής εξόδου τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε ευχάριστα όταν τους πλησίασε ο γνωστός influencer Ντέιβιντ Κάρμι, δημιουργός του «Confidence Heist», ο οποίος συνηθίζει να ρωτά περαστικούς και διασημότητες τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση.

Η Τζίτζι Χαντίντ δήλωσε πως αυτό που της χαρίζει αυτοπεποίθηση είναι το να νιώθει χαρούμενη, ενώ αναγνώρισε τον influencer και του εξέφρασε το ενδιαφέρον της για το περιεχόμενό του.

Από την πλευρά του, ο Μπράντλεϊ Κούπερ απάντησε πως «το να είναι ζωντανός» είναι η βασική πηγή της δικής του αυτοπεποίθησης. Πριν αποχωρήσουν, η Χαντίντ έδωσε και μια συμβουλή σε όσους δυσκολεύονται, προτρέποντάς τους να προχωρούν «μέρα με τη μέρα».

Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram έγινε λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους στον αγώνα των Philadelphia Eagles εναντίον των Detroit Lions στις 16 Νοεμβρίου. Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη.



Τον Μάιο, η Τζίτζι Χαντίντ δημοσίευσε στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Μέχρι τότε κανένας από τους δύο δεν είχε δημοσιεύσει κοινή τους εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σπάνιες ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις τους. Με αφορμή τα γενέθλια του μοντέλου, φωτογραφήθηκαν μαζί, με τη Χαντίντ να μοιράζεται το στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται να φιλάει τον σύντροφό της.