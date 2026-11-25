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Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να ασκούν κριτική και άλλους να εκφράζουν υποστήριξη λόγω της υγείας του.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο το 2025, δεχόμενος τη βοήθεια αστυνομικών κατά την κίνησή του, ταξίδευε με τη σύζυγό του για οικογενειακές διακοπές.

Πολλοί χρήστες τόνισαν την ανάγκη για σεβασμό και συμπόνια προς το πρόσωπό του, παρά τις όποιες πολιτικές διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν.

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Έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ένα βίντεο με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο οποίο εμφανίζεται να δυσκολεύεται να επιβιβαστεί σε ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα της αστυνομίας, σε αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας. Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την εικόνα του, ενώ άλλοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον 83χρονο πρώην πρόεδρο, υπενθυμίζοντας τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Το βίντεο καταγράφηκε στις 22 Νοεμβρίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας και δημοσιεύτηκε στο Instagram από έναν χρήστη.

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Joe Biden sighting at Philadelphia airport.



This is the guy Democrats and the media told us could handle four more years👇🏼 pic.twitter.com/tvcr7rc3aP — Jay Gatling (@apinionsvary) November 23, 2026

Στο απόσπασμα, ο Μπάιντεν πλησιάζει ένα ηλεκτρικό όχημα που χρησιμοποιεί η αστυνομία του αεροδρομίου. Καθώς περπατά, φαίνεται να παραπατά στιγμιαία, χωρίς ωστόσο να χάνει την ισορροπία του. Όταν φτάνει στο όχημα, κοντοστέκεται προσπαθώντας να ανέβει, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν να τον βοηθήσουν, κρατώντας τον από το χέρι.

Η εικόνα του προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι χρήστες προχώρησαν σε ειρωνικά σχόλια, συγκρίνοντας τον τρόπο που κινείται με εκείνον ενός «ζόμπι». Άλλοι, ωστόσο, θεώρησαν ότι η κατάσταση της υγείας του θα έπρεπε να αποτελεί λόγο για μεγαλύτερη κατανόηση.

«Όποιο πολιτικό κόμμα κι αν υποστηρίζεις, αυτός ο άνθρωπος δίνει μάχη με τον καρκίνο και αξίζει σεβασμό», έγραψε ένας χρήστης, αντιδρώντας στα επικριτικά σχόλια.

«Εύχομαι να είναι καλά εκείνος και η οικογένειά του. Είτε τον συμπαθείς είτε όχι, υπήρξε πρόεδρος της χώρας μας. Είναι σύζυγος, πατέρας και παππούς», ανέφερε ένας άλλος.

Στο ίδιο πνεύμα, ένας ακόμη σχολίασε ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στον σεβασμό προς τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το ύπατο αξίωμα της χώρας. «Δεν είμαι υποστηρικτής του Τζο Μπάιντεν, αλλά πιστεύω ότι οι πρόεδροί μας αξίζουν περισσότερο σεβασμό, αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε ένα επίπεδο ευπρέπειας στη χώρα», σημείωσε.

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«Αυτά τα σχόλια είναι απαράδεκτα. Ο άνθρωπος δίνει μάχη με τον καρκίνο. Δεν έχει σημασία αν τον συμπαθείς ή όχι. Δείξτε λίγη συμπόνια», έγραψε ένας ακόμη χρήστης.

Η μάχη του Τζο Μπάιντεν με τον καρκίνο και το ταξίδι στο Ναντάκετ

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, η οποία είχε ήδη δώσει μεταστάσεις στα οστά. Ο πρώην πρόεδρος υποβάλλεται σε θεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του, Τζιλ, κατευθύνονταν προς το Ναντάκετ της Μασαχουσέτης, όπου επρόκειτο να περάσουν την καθιερωμένη οικογενειακή συγκέντρωση ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

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Με πληροφορίες από: newsner.com

Σημειώνεται ότι το βίντεο αναρτήθηκε αρχικά από το χρήστη Shakiah Davis στο Instagram. Η αυθεντικότητα και οι συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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