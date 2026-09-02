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Ο Χάντερ Μπάιντεν αποκάλυψε ότι είναι «λίγο γκέι» σε συνέντευξη που έδωσε σε γνωστό podcast. Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν φιλοξενήθηκε στο podcast «The Luke Beasley Show» και απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητά του.

«Ας μιλήσουμε σοβαρά. Είμαι γκέι», είπε ο δημοσιογράφος Λουκ Μπίσλι στον Χάντερ Μπάιντεν, με τον τελευταίο να απαντά: «Αλήθεια; Ουάου. Σοβαρά. Εκπλήσσομαι τόσο πολύ που είσαι γκέι».

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Ο Μπίσλι γύρισε στον Μπάιντεν και τον ρώτησε με τη σειρά του: «Εσύ είσαι γκέι;», με τον Μπάιντεν να απαντά: «Μόνο λίγο».

Όταν ο Μπίσλι ρώτησε αν ήταν «περισσότερο ή λιγότερο από 50 τοις εκατό» γκέι, ο Χάντερ Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι το ποσοστό βρισκόταν στο «48,6%»: «Αν ήσουν γκέι, θα ήμουν ο τύπος σου;», συνέχισε ο Μπίσλι, με τον Μπάιντεν να απαντά: «Όχι, λίγο πιο αρρενωπός θα ήταν ο τύπος μου, αν ήμουν γκέι».

Αργότερα, ο Χάντερ Μπάιντεν επανέφερε μια διαφορετική σειρά ερωτήσεων γύρω από το «ζήτημα των ομοφυλοφίλων», όπως το αποκάλεσε. «Ίσως να αναιρέσω το 48,5. Περισσότερο προς το 47 μετά από αυτή τη συζήτηση. Η ομοφυλοφιλία μου έπεσε κατά μία ποσοστιαία μονάδα».

Στη συνέχεια, στο τέλος της συνέντευξης, ο Μπάιντεν έθεσε το θέμα για τελευταία φορά, λέγοντας στον Μπίσλι: «Απλώς ήθελα να σου ενημερώσω ότι ανέβηκα ξανά στο 48,5% γκέι».

Ο Χάντερ Μπάιντεν παντρεύτηκε την Mελίσσα Κοέν το 2019, μόλις έξι ημέρες μετά τη γνωριμία τους. Προηγουμένως ήταν παντρεμένος με την Κάθλιν Μπιούλ, με την οποία έχει αποκτήσει τρεις κόρες. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά και πήρε διαζύγιο το 2017.