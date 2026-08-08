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Σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν. Όπως ανέφερε, ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πλέον εξαπλωθεί στα οστά του, προκαλώντας του έντονους και αφόρητους πόνους.

Ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του στην εκπομπή «Newsnight» του BBC. Ο Τζο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο 4ου σταδίου από τον Μάρτιο του 2025. «Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος. Είναι πραγματικά λυπηρό να το βλέπεις», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος ο Χάντερ, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πατέρας του.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 56χρονος αποκάλυψε ότι η ασθένεια έχει προχωρήσει και έχει κάνει μετάσταση στα οστά, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος. «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά του και σε άλλα σημεία. Είναι πολύ επώδυνο και πολύ εξουθενωτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο Χάντερ Μπάιντεν τόνισε τον κεντρικό ρόλο που εξακολουθεί να έχει ο πρώην πρόεδρος στην οικογένειά τους.

«Ο πατέρας μου είναι, μέχρι και σήμερα, το κέντρο της οικογένειάς μας. Είναι ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος παππούς», σχολίασε μιλώντας στο BBC.