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Κατά την αποχώρηση του πρώην προέδρου, διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα προκαλώντας ένταση, γεγονός που οδήγησε τις αστυνομικές δυνάμεις σε τουλάχιστον δύο συλλήψεις.

Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του, λόγω της θεραπείας για καρκίνο του προστάτη, ενδέχεται να περιορίσει τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις του.

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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Δουβλίνο την Τρίτη, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στο Trinity College, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο 83χρονος Τζο Μπάιντεν έφτασε στο πανεπιστημιακό ίδρυμα συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν. Οι δύο τους παρέστησαν σε ειδική τελετή που διοργάνωσε η Ιστορική Εταιρεία του Κολεγίου (College Historical Society – HIST), κατά την οποία ο γιος τους, Χάντερ Μπάιντεν, παρέλαβε το Χρυσό Μετάλλιο για την Εξαιρετική Συμβολή στον Δημόσιο Διάλογο (Gold Medal for Outstanding Contribution for Public Discourse).

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Η παρουσία του πρώην Αμερικανού προέδρου συγκέντρωσε πλήθος διαδηλωτών αλλά και πολιτών που βρέθηκαν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Ωστόσο, κατά την αποχώρηση του Μπάιντεν, η κατάσταση έγινε τεταμένη, όταν ορισμένα άτομα πλησίασαν και άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και μονάδες αντιμετώπισης επεισοδίων της ιρλανδικής αστυνομίας Gardaí, καθώς και αστυνομικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άτομα συνελήφθησαν μετά τα περιστατικά.

Joe Biden was pelted with milk cartons in Dublin, Ireland, as he took cover behind an umbrella. Police wrestled with protesters while he was rushed into his SUV. https://t.co/DCQbCgztYI — Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2026

Πέρα από την παρουσία του στο Trinity College, ο Τζο Μπάιντεν είχε επίσης συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχαλ Μάρτιν.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Το νέο βιβλίο του Τζο Μπάιντεν και η κατάσταση της υγείας του

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο απομνημονευμάτων αυτό τον μήνα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε την Κυριακή, η κατάσταση της υγείας του ενδέχεται να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συζητήσεις που είχε προγραμματίσει για την προώθηση του βιβλίου.

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«Δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω σε τόσες συζητήσεις για το βιβλίο μου όσες θα ήλπιζα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι υποχρεώσεις του θα είναι λιγότερες εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.

Chaos at Trinity College Dublin this evening as protesters clash with Gardaí over the visit of former US President Joe Biden and Jill Biden. The crowd could be heard chanting “blood on your hands”, while objects were thrown at the former US President and his wife as they made their way out of Trinity College. — Boyne News (@BoyneNews) November 10, 2026

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε, πάντως, ότι οι γιατροί του εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι σχετικά με την ανταπόκρισή του στη θεραπεία. «Οι γιατροί μου συνεχίζουν να ενθαρρύνονται από τον τρόπο με τον οποίο έχω ανταποκριθεί στη θεραπεία», δήλωσε, προσθέτοντας με ειλικρίνεια: «Κάποιες ημέρες είναι καλύτερες από άλλες. Δεν με έχει σταματήσει, αλλά μερικές φορές με επιβραδύνει».

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Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει μέρος των δημόσιων δραστηριοτήτων του και να προχωρήσει στην κυκλοφορία του νέου του βιβλίου.

Με πληροφορίες από The Independent

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