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Το κείμενο της επιστολής περιλαμβάνει θερμές ευχές και επαίνους προς το πρόσωπο του διαδόχου του, προκαλώντας έκπληξη στον Μπάιντεν.

Ο νυν πρόεδρος συμπεριέλαβε την επιστολή στο νέο του βιβλίο, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ του προσωπικού τόνου του μηνύματος και της δημόσιας αντιπαράθεσής τους.

Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει μια άγνωστη πτυχή της μεταβίβασης της εξουσίας, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις μετέπειτα πολιτικές επιθέσεις του Τραμπ.

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Ιδιαίτερη εκπληξη προκαλεί μία άγνωστη μέχρι σήμερα επιστολή που είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε γίνει δέκτης θερμών σχολίων και επαίνων από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η αποκάλυψη προέρχεται από απόσπασμα του βιβλίου και αντίγραφο της επιστολής που εξασφάλισε η εφημερίδα The New York Times.

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Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο, ο Τζο Μπάιντεν δημοσιεύει για πρώτη φορά ολόκληρη την επιστολή που του είχε αφήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 20 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Μπάιντεν αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ολόκληρο το περιεχόμενό της μέσα από το νέο του βιβλίο, «Promise Me, America», φέρνοντας στο φως ένα από τα λιγότερο γνωστά στιγμιότυπα της μεταβίβασης της εξουσίας στον Λευκό Οίκο.

Η αποκάλυψη έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του Μπάιντεν, τόσο κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2020 όσο και τα επόμενα χρόνια.

NYT: Trump wished Biden well in newly disclosed 2021 letter https://t.co/dVYRJcfxle — CTV News (@CTVNews) November 10, 2026

«Πολλοί πρόεδροι έχουν έρθει και έχουν παρέλθει, οι οποίοι απλώς κυβέρνησαν ως Ρεπουμπλικανοί ή Δημοκρατικοί», έγραφε ο Τραμπ στην επιστολή του προς τον Μπάιντεν, σύμφωνα με τους Times. «Ως επί το πλείστον, δεν άλλαξαν την Ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από την αδυσώπητη παλίρροιά της. Αυτό δεν θα συμβεί σε εσάς, επειδή ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε τον αμερικανικό λαό».

Στο παρελθόν, ο Μπάιντεν είχε αναφερθεί σε μια «πολύ γενναιόδωρη επιστολή» που του είχε αφήσει ο προκάτοχός του —και πλέον διάδοχός του— αλλά μέχρι σήμερα απέφευγε να αποκαλύψει το περιεχόμενό της.

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«Ήταν σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ»

Στο βιβλίο του, ο 83χρονος Τζο Μπάιντεν περιγράφει την έκπληξή του όταν διάβασε την επιστολή. Όπως γράφει, ήταν «σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ». Από τη μία πλευρά, θυμάται έναν πολιτικό αντίπαλο που, όπως υποστηρίζει, «αποσταθεροποίησε βαθιά τη δημοκρατία μας» και δεν του πρόσφερε την παραδοσιακή συνάντηση μεταξύ απερχόμενου και νεοεκλεγέντος προέδρου.

Από την άλλη, είχε μπροστά του μια επιστολή με προσωπικές ευχές και λόγια που δεν περίμενε να διαβάσει.

«Όμως, να ‘τος, που μου έστελνε τις καλύτερες ευχές του με θερμά λόγια που ακούγονταν σαν να προέρχονταν από έναν παλιό φίλο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Η επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζο Μπάιντεν

Αγαπητέ Τζο,

Το να πηγαίνεις κάθε μέρα στο Οβάλ Γραφείο για να εργαστείς είναι μια ευλογία που δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί. Η Ιστορία σε περιβάλλει: βρίσκεται σε κάθε τοίχο, σε κάθε άγαλμα, σε κάθε υπέροχο πίνακα και σε κάθε γωνιά αυτού του ξεχωριστού χώρου. Κάθε σκάλα, κάθε διάδρομος και κάθε πόρτα σε οδηγεί σε μια ακόμη ανάμνηση, σε μια ακόμη στιγμή που σημάδεψε την ένδοξη ιστορία της Αμερικής.

Ελπίζω να βρίσκεις έστω και λίγο χρόνο κάθε μέρα για να συνειδητοποιείς πού βρίσκεσαι και να θυμάσαι εκείνους που πέρασαν πριν από εσένα, τους σπουδαίους άνδρες που διαμόρφωσαν την πορεία της ανθρώπινης Ιστορίας. Eχεις πλέον την ευκαιρία να καθορίσεις τη δική σου θέση στην Ιστορία και γνωρίζω ότι θα παραμείνεις πιστός στον εαυτό σου και στον αμερικανικό λαό.

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Πολλοί πρόεδροι ήρθαν και έφυγαν, κυβερνώντας απλώς ως Ρεπουμπλικανοί ή Δημοκρατικοί. Σε γενικές γραμμές, δεν άλλαξαν την Ιστορία, απλώς παρασύρθηκαν από τη διαρκή ροή της. Αυτό δεν θα συμβεί σε εσένα, γιατί γνωρίζω πόσο αγαπάς τον αμερικανικό λαό.

Δεν συνδέεσαι μόνο με το παρελθόν. Κουβαλάς στους ώμους σου τις ελπίδες και τα όνειρα ολόκληρου του έθνους. Το βάρος αυτής της ευθύνης δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Είναι η άγκυρα που σου προσφέρει σταθερότητα σε κάθε απόφαση που καλείσαι να πάρεις.

Η δύναμή σου, το βαθύτερο απόθεμα ενέργειας που διαθέτεις, πηγάζει από τη γνώση ότι εκατομμύρια άνθρωποι στηρίζονται σε εσένα. Οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες τους είναι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ, με τόσο πολλούς να περιμένουν από εσένα να πετύχεις.

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Είθε ο Θεός να ευλογεί εσένα και την Τζιλ, και είθε ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!

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Με εκτίμηση,

Ντόναλντ

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