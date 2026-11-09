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Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα στην αναποτελεσματική επικοινωνία του κυβερνητικού έργου και σε εξωτερικούς παράγοντες όπως ο πόλεμος στο Ιράν.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και οι μαζικές απελάσεις είχαν πολιτικό κόστος για την παράταξή του.

Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το κίνημα MAGA θα διατηρήσει την επιρροή του ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Τέλος, ο κ.

Τραμπ σχολίασε το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία.

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Ο πολιτικός απολογισμός μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, το μέλλον του κινήματος MAGA και οι χειρισμοί του στον πόλεμο με το Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το έργο της στους ψηφοφόρους, ενώ παραδέχθηκε ότι μια σειρά από παράγοντες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, η αύξηση των τιμών της βενζίνης και η δυσαρέσκεια απέναντι στο Ισραήλ, επηρέασαν αρνητικά την εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών.

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Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το κίνημα MAGA μπορεί να διατηρήσει την πολιτική του επιρροή ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία. Στη συνέντευξη μίλησε επίσης για τους πιθανούς διαδόχους του, αλλά και για την προσωπική του στάση απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

60 MINUTES REPORT: Ross Douthat interviews President Trump in his first sit-down interview since the 2026 midterm elections. The wide-ranging conversation covered immigration and corruption, Iran and artificial intelligence, his potential successors and his own mortality. The interview begins with the election results. November 9, 2026

«Το MAGA μπορεί να συνεχίσει και χωρίς εμένα»

Με αφορμή το αρνητικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ δέχθηκε ερώτηση από τον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ σχετικά με το μέλλον του κινήματος Make America Great Again (MAGA), καθώς η δεύτερη προεδρική θητεία του πλησιάζει στην τελική της διετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η πολιτική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει μπορεί να επιβιώσει και χωρίς τη δική του παρουσία στην εξουσία.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», δήλωσε, απαντώντας στο ερώτημα εάν το κίνημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει μετά την αποχώρησή του.

«Το MAGA σημαίνει ισχυρά σύνορα, ισχυρό στρατό. Έχουμε δημιουργήσει πλούτο σε επίπεδο που η χώρα μας δεν έχει ξαναδεί», υποστήριξε.

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President Trump believes the MAGA coalition will continue on long after him because it’s “basically common sense” ideas and policies. 60 Minutes’ Ross Douthat: “Do you think you can have MAGA without you as the leader?” President Trump: “I think so, because MAGA is basically common sense. You know, MAGA strong borders, good military. We have created wealth at a level that our country has never seen before.” — RedWave Press (@RedWavePress) November 9, 2026

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών και η παραδοχή για την επικοινωνιακή αποτυχία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για το κόμμα ακόμη και σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρά εκλογικά του στηρίγματα, όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Νότια Καρολίνα.

Ο ίδιος υποστήριξε αρχικά ότι η εικόνα θα ήταν διαφορετική εάν συμμετείχε προσωπικά ως υποψήφιος, επισημαίνοντας ότι, παρά τις πολυάριθμες προεκλογικές συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε, δεν κατάφερε να μεταφέρει τη δική του εκλογική απήχηση στους υποψηφίους που στήριξε.

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Όπως εξήγησε, αρκετοί ψηφοφόροι είτε επέλεξαν να μην προσέλθουν στις κάλπες είτε δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις υποψηφιότητες που προτάθηκαν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο δημοσιογράφος, από την πλευρά του, του υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε εκφράσει την υποστήριξή του σε αρκετούς από τους υποψηφίους που τελικά ηττήθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Κεν Πάξτον στο Τέξας και η Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις επιλογές του, εκτιμώντας ότι και άλλοι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών θα είχαν αντιμετωπίσει την ίδια κατάληξη, ενώ επικαλέστηκε τις νίκες υποψηφίων που είχε στηρίξει στη Φλόριντα.

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Αναγνωρίζοντας τους παράγοντες που επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, αλλά και στην αρνητική στάση σημαντικού μέρους των Αμερικανών ψηφοφόρων απέναντι στο Ισραήλ.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και οι μαζικές απελάσεις είχαν επίσης πολιτικό κόστος για την κυβέρνησή του.

Ωστόσο, αμφισβήτησε ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών για την οικονομία ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα των οικονομικών επιδόσεων της χώρας.

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«Νομίζω ότι ήταν κακή επικοινωνιακή διαχείριση, ίσως και από εμένα, αλλά μιλούσα γι’ αυτό συνεχώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε ζητώντας του να εξηγήσει τι ακριβώς δεν πήγε καλά, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα».

Η παραδοχή αυτή έγινε ενώ νωρίτερα είχε αναφερθεί στις δεκάδες προεκλογικές συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε, υποστηρίζοντας ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ενισχύσει τους υποψηφίους του κόμματός του.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε, πάντως, να στρέψει τα πυρά του και προς τα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι δεν προβάλλουν τις θετικές ειδήσεις για τους Ρεπουμπλικανούς.

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Ως παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας επικαλέστηκε την πορεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ενώ χαρακτήρισε «εκπληκτικά» τα στοιχεία που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν, παρά τις αντίθετες ενδείξεις που καταγράφονται σε αρκετές δημοσκοπήσεις.

If President Trump softens on immigration enforcement, it will be a disaster: 60 Minutes: "So you think your deportation policy went too far? President Trump: "I think it was too tough." 60 Minutes: "It was too tough?" President Trump "I think it might be too tough, yeah." https://t.co/L44SDmrS1T — Steve Cortes (@SteveCortes) November 8, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μετανιώνει: «Θα το ξαναέκανα» – Διαψεύδει τα σενάρια αποπομπής Χέγκσεθ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αποδώσει μέρος της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Βανς είχε προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη του για τη δημόσια τοποθέτησή του, με τον ίδιο να του απαντά να εκφράσει ελεύθερα όσα πραγματικά πιστεύει.

Ο Τραμπ συμφώνησε με μεγάλο μέρος της ανάλυσης του αντιπροέδρου του, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα προτιμούσε να είχε υπερασπιστεί πιο έντονα τη στρατιωτική επέμβαση.

«Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε ξανά; Η απάντηση είναι ναι», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν ήταν αναγκαία.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η απόφαση μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος, εκτιμώντας ότι σε βάθος χρόνου θα κριθεί θετικά. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις δεν έχουν επηρεάσει τη σχέση του με τον Βανς.

Παραδέχθηκε ότι οι μαζικές απελάσεις είχαν πολιτικό κόστος

Στη συνέντευξή του, που μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή (6/11) και μεταδόθηκε την Κυριακή (8/11), ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική του και οι μαζικές απελάσεις επηρέασαν αρνητικά την εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών.

«Ήταν υπερβολικά σκληρή. Νομίζω ότι ίσως ήταν υπερβολικά σκληρή, ναι», παραδέχθηκε, προσθέτοντας: «Τελικά, αυτό με έβλαψε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες θεωρούν πως μετανάστες που ζουν και εργάζονται επί χρόνια στις ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παραμονής. Ως παράδειγμα ανέφερε εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, επισημαίνοντας τις συνέπειες της απομάκρυνσής τους.

«Όταν μπαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και υπάρχει μια γυναίκα που εργάζεται εκεί ως καμαριέρα, ως καθαρίστρια, σε διάφορες δουλειές, ως σερβιτόρα, σε πολλές καλές δουλειές, εξαιρετικές δουλειές, και ξαφνικά την απομακρύνουν από τη χώρα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό της Δεξιάς, λέγοντας για όσους ζητούν την απομάκρυνση όλων των μεταναστών: «Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι». Αντιπρότεινε, ωστόσο, μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, σημειώνοντας: «βρείτε μια συμφωνία για αυτούς», αναφερόμενος σε όσους ζουν στις ΗΠΑ επί 10 ή 15 χρόνια.