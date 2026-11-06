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Η διχαστική ρητορική του προέδρου αποξένωσε σημαντικά τμήματα της εκλογικής του βάσης, οδηγώντας σε εσωτερικές συγκρούσεις στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Ο διπλωμάτης προειδοποιεί για ενδεχόμενη θεσμική ακυβερνησία στην Ουάσιγκτον, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διαδικασίας παραπομπής του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην ευρωπαϊκή ηγεσία, καλώντας την να συνειδητοποιήσει το γεωπολιτικό της μέγεθος και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό.

Η εκλογή επτά ομογενών στο Κογκρέσο προσφέρει ευκαιρίες για την αποτελεσματικότερη προώθηση των ελληνικών και κυπριακών συμφερόντων μέσω στοχευμένου λόμπινγκ.

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«Ο Τραμπ το παράκανε». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση ο πρέσβης Ανδρέας Παπασταύρου, ένας από τους πλέον έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, με πολυετή θητεία στην ελληνική διπλωματική εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες, περιγράφει στη HuffPost το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μιλώντας στον Τέρενς Κουίκ, με βίντεο συνέντευξη, ο έμπειρος διπλωμάτης δεν περιορίζεται στην εκλογική αποδυνάμωση του Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποιεί για ενδεχόμενη θεσμική παράλυση στην Ουάσιγκτον, αναλύει τις φιλοδοξίες του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για την ευρωπαϊκή ηγεσία.

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«Υπάρχει ο πλανήτης και υπάρχει ο πλανήτης Τραμπ»

«Υπάρχει ο Τραμπ, υπάρχει ο πλανήτης και υπάρχει και ο πλανήτης Τραμπ, ο οποίος είναι τελείως διαφορετική περίπτωση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο πρέσβης εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πολιτικής σύγχυσης, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα διαφορετική από εκείνη που είχε συνηθίσει.

Υπενθυμίζει ότι πριν από τις εκλογές ο Τραμπ ζητούσε από τους ψηφοφόρους να έχουν τον ίδιο στο μυαλό τους όταν προσέρχονταν στις κάλπες. Μετά την ήττα, όμως, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα.

«Απλούστατα, στα πολύ απλά ελληνικά, το παράκανε», υπογραμμίζει ο Ανδρέας Παπασταύρου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στη μεταστροφή κοινωνικών ομάδων που είχαν στηρίξει τον Τραμπ. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στους Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους, διαπιστώνοντας ότι η διχαστική, κατά την εκτίμησή του, ρητορική του προέδρου αποξένωσε σημαντικό μέρος της εκλογικής του βάσης.

Ο Βανς, οι εσωτερικές συγκρούσεις και ο κίνδυνος παραπομπής

Για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο πρέσβης εκτιμά ότι οι προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες επηρεάζουν ήδη τις ισορροπίες στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο.

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«Ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του», παρατηρεί, προσθέτοντας ότι ο Βανς έβλεπε τον εαυτό του ως φυσικό διάδοχο ενός πολιτικά ισχυρού Τραμπ.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της νέας ισορροπίας δυνάμεων στο Κογκρέσο.

«Φοβούμαι μία θεσμική ακυβερνησία», προειδοποιεί.

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Δεν αποκλείει, μάλιστα, οι Δημοκρατικοί να προχωρήσουν σε έρευνες για τον πρόεδρο, την οικογένεια και το στενό περιβάλλον του. Αναφέρει ακόμη και το ενδεχόμενο διαδικασίας παραπομπής, του γνωστού impeachment, χωρίς να το θεωρεί άμεση ή πιθανότερη εξέλιξη.

Το Ισραήλ και οι νέες αμερικανικές ισορροπίες

Στη συζήτηση τίθεται και το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–Ισραήλ.

Ο Ανδρέας Παπασταύρου εκτιμά ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει υποχώρηση της πολιτικής του υποστήριξης και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα.

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«Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν νέες ισορροπίες, διότι θα υπάρξουν νέες ισορροπίες», επισημαίνει.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν και από τις εσωτερικές πολιτικές αλλαγές στο ίδιο το Ισραήλ.

«Η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσει το μέγεθός της»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στην ευρωπαϊκή ηγεσία.

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«Η Ευρώπη ελπίζω να συνειδητοποιήσει επιτέλους το μέγεθός της. Το μεγάλο μέγεθός της», τονίζει.

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Ασκεί κριτική στις δύο γυναίκες που κατέχουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις, θεωρώντας ότι δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τη γεωπολιτική εικόνα και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν.

Το ουσιαστικό ερώτημα, κατά τον ίδιο, είναι εάν η Ευρώπη επιθυμεί πραγματικά να αξιοποιήσει τη δύναμή της.

Ελλάδα, Κύπρος και η δύναμη των επτά Ελληνοαμερικανών

Για τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα, ο πρέσβης αναφέρεται στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, στις τοποθετήσεις του Μάρκο Ρούμπιο και στην αμερικανική στάση απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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Επισημαίνει ότι, παρά τις εκλογικές ανατροπές, η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει στην εξουσία.

Βλέπει, όμως, μια σημαντική ευκαιρία στη νέα ελληνοαμερικανική παρουσία στο Κογκρέσο: επτά ομογενείς, ένας γερουσιαστής και έξι μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Είναι θέμα παρουσίας μας, είναι θέμα λόμπινγκ», υπογραμμίζει, ζητώντας αποτελεσματικότερη ελληνική παρέμβαση στην Ουάσιγκτον.

Το μήνυμα του έμπειρου διπλωμάτη είναι σαφές: η εκλογική αποδυνάμωση του Τραμπ δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά η Ελλάδα και η Κύπρος δεν πρέπει να περιμένουν ότι θα βρεθούν αυτομάτως στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας.