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Η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις προκαλεί αναταράξεις και αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της πολιτικής απαξίωσης καθώς η ακρίβεια πλήττει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και ευνοεί τη Μαρίν Λεπέν στις δημοσκοπήσεις.

Η γαλλική κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε πλήρη αποσταθεροποίηση λόγω της αδυναμίας ελέγχου του πληθωρισμού και της απόρριψης του κρατικού προϋπολογισμού.

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Η συντριβή του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ η οποία αποδόθηκε άμεσα από τον Αντιπρόεδρο του Τζέι Ντι Βάνς στον πόλεμο με το Ιράν και την επακόλουθη εκτόξευση της τιμής των καυσίμων, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη και αναδιαμορφώνει το σκηνικό ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 2027.

Η πολιτική αποδοκιμασία του Αμερικανού προέδρου από τους ψηφοφόρους, λόγω του κόστους ζωής, λειτουργεί ως καθρέφτης και ταυτόχρονα ως «καύσιμο» για τις πολιτικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

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Ο αντίκτυπος στην Ευρώπη: Το μάθημα του «οργισμένου ψηφοφόρου»

Η Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από τις οικονομικές παρενέργειες του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν (με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμά το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 140% και του ντίζελ διπλασιάστηκαν), παρακολουθεί τις αμερικανικές εξελίξεις με μεγάλη ανησυχία:

Το καμπανάκι για τις κυβερνήσεις: Η ήττα του Τραμπ δείχνει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ακόμη και οι πιο ισχυροί πολιτικοί τιμωρούνται ανεπανόρθωτα από την κάλπη όταν η γεωπολιτική τους στρατηγική πλήττει την τσέπη των πολιτών.

Προσωρινή ανακούφιση στις αγορές ενέργειας: Μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου κατέγραψαν πτώση, καθώς οι αγορές ελπίζουν πλέον σε μια στροφή προς τη διπλωματία και σε αποκλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ.

Το γαλλικό σκηνικό: «Ό,τι είναι κακό για τον Τραμπ, είναι καλό για τη Λεπέν»

Στη Γαλλία, η οποία βαδίζει ολοβράζουσα προς τις προεδρικές εκλογές (με τον πρώτο γύρο στις 18 Απριλίου και τον δεύτερο στις 2 Μαΐου 2027), η ήττα του Τραμπ ερμηνεύεται ως επιβεβαίωση της δυναμικής της ακροδεξιάς. Όπως επισημαίνει πολιτική ανάλυση του POLITICO (4 Νοεμβρίου 2026), η οργή για το κόστος ζωής που γκρέμισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Τραμπ είναι ακριβώς το ίδιο συναίσθημα που ωθεί τη Μαρίν Λεπέν προς την εξουσία.

Η Λεπέν κυρίαρχη των δημοσκοπήσεων: Η ακρίβεια στα καύσιμα (με το ντίζελ στη Γαλλία να αγγίζει το ιστορικό υψηλό των €2,41/λίτρο και τη βενζίνη τα €2,17/λίτρο) έχει καταστήσει το κόστος ζωής το υπ’ αριθμόν ένα θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Ipsos (τέλη Οκτωβρίου 2026) φέρνουν τη Λεπέν σταθερά πρώτη στον πρώτο γύρο με ποσοστά μεταξύ 32% και 36%, ενώ οι πιθανότητες νίκης της στις αγορές προβλέψεων (Kalshi) εκτινάχθηκαν στο 53%.

Η ρητορική της «Εθνικής Προτεραιότητας»: Η Λεπέν εκμεταλλεύεται πλήρως την ενεργειακή κρίση. Ήδη από το φθινόπωρο είχε προειδοποιήσει για τις «ανυπολόγιστες» συνέπειες των αμερικανικών αποφάσεων στους Γάλλους πολίτες, ενώ το πρόγραμμά της εστιάζει πλέον στην προστασία της αγοραστικής δύναμης, τη μείωση των φόρων στην ενέργεια και την αποκατάσταση της εσωτερικής τάξης απέναντι στις διαδηλώσεις.

Το αδιέξοδο του Μακρόν: Η κεντρώα κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε πλήρη αποσταθεροποίηση, καθώς η Εθνοσυνέλευση απέρριψε πρόσφατα τον προϋπολογισμό για το 2027. Η αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τον πληθωρισμό που προκλήθηκε από τις διεθνείς συγκρούσεις στερεί από τους μετριοπαθείς υποψηφίους κάθε πειστικό επιχείρημα απέναντι στους οργισμένους ψηφοφόρους.

Η αμερικανική κάλπη απέδειξε ότι ο οικονομικός εθνικισμός και οι πόλεμοι έχουν βαρύ εγχώριο κόστος. Για τη Γαλλία, το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί τον προάγγελο μιας ιστορικής πολιτικής αλλαγής την ερχόμενη άνοιξη.