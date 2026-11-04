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Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον οποίο αποδίδεται μέρος της ευθύνης για την εκλογική ήττα.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται επίσης ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο στρατηγός Νταν Κέιν για τον ρόλο τους στις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ως πιθανός αντικαταστάτης του Χέγκσεθ προβάλλει ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, αν και ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τις φήμες περί απομάκρυνσης.

Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να κινήσουν διαδικασίες παραπομπής κατά του Χέγκσεθ, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή πλειοψηφία που διαθέτουν στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

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Μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι παραμένουν «μουδιασμένοι» και ο Ντόναλντ Τραμπ οργισμένος για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν περίμενε να είναι τόσο σαρωτικό σε έκταση. Η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί σενάρια ανατικατάστασης υπουργών και πολιτικών προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη χάραξη της αμερικανικής στρατηγικής στον πόλεμο με το Ιράν, στον οποίο ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποδίδει την εκλογική ήττα.

Στο τραπέζι η απομάκρυνση του Χέγκσεθ

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το CBS, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ρωτήσει τους συμβούλους του για το εάν πρέπει να απομακρύνει τον Πιτ Χέγκσεθ από τη θέση του υπουργού Πολέμου. Το θέμα έχει συζητηθεί και τηλεφωνικώς, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο.

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🔴 BREAKING: US President Donald Trump has been asking advisers around him and on the phone whether Defense Secretary Pete Hegseth should stay in his job, following Republicans’ losses, multiple sources familiar with the matter tell CBS News. https://t.co/X7bx24jBiv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 4, 2026

Συνεργάτες του Λευκού Οίκου προβλέπουν επίσης ότι μέρος της ευθύνης για τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές θα επιρριφθεί στον Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), και στον Στρατηγό Νταν Κέιν, Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι έπαιξαν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των αμερικανικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για την αντικατάσταση του Πιτ Χέγκσεθ. Πριν από τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί επιχειρούσαν ήδη να κινήσουν διαδικασίες παραπομπής (impeachment) κατά του Χέγκσεθ, ενώ η πιθανότητα μίας τέτοιας κίνησης ενισχύεται πλέον σημαντικά, καθώς διατηρούν ισχυρές πλειοψηφίες και στα δύο Σώματα του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CBS News, εξετάζεται ο Ρεπουμπλικάνος Κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις ως αντικαταστάτης του Χέγκσεθ. Θα μπορούσε να περάσει από τη διαδικασία επικύρωσης της Γερουσίας κατά τη μεταβατική περίοδο και να αναλάβει καθήκοντα μόλις λήξει η θητεία του ως κυβερνήτης στις 5 Ιανουαρίου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο Τραμπ «διατηρεί την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Υπουργό Χέγκσεθ», επαινώντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.

Πηγή: CBS