Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή και τη Γερουσία ενδέχεται να περιορίσει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, επηρεάζοντας κρίσιμα μέτωπα όπως η Ουκρανία και το Ιράν.

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου αναμένεται να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την παροχή βοήθειας, ενώ οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν θετικά στην προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι Δημοκρατικοί διαθέτουν τη δυνατότητα να προτείνουν νέα οικονομική και στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, επιδιώκοντας παράλληλα να μπλοκάρουν αποφάσεις του προέδρου για το ρωσικό ντίζελ.

Ο πιθανός αυστηρός ρυθμιστικός έλεγχος των υποδομών για την Τεχνητή Νοημοσύνη προκάλεσε αναταράξεις στις μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών επεξεργαστών και των εταιρειών τεχνολογίας παγκοσμίως.

Η αποδυναμωμένη θέση του Ντόναλντ Τραμπ περιορίζει την ικανότητά του να επιβάλλει δασμούς, ενισχύοντας το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της Κίνας στις διμερείς εμπορικές συνομιλίες.

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Η σαρωνική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές και η επικράτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ενδέχεται να φέρουν αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα, καθώς οι σύμμαχοι και οι εταίροι των ΗΠΑ παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης.

Ερώτημα παραμένει πώς θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια, όταν τα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν παραμένουν ανοιχτά και οξύνεται η αντιπαράθεση για τη στάση των ΗΠΑ έναντι στο Ισραήλ.

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Ιράν και Ισραήλ

Παραμένει ασαφές πώς η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα επηρεάσει την πορεία του πολέμου στο Ιράν. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέφρασαν την κόπωσή τους για τον πόλεμο, στον οποίο καταλογίζουν την αλματώδη αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Διπλωματικές πηγές από τις χώρες του Περσικού Κόλπου εκτιμούν ότι ο Τραμπ έχει πλέον κάθε λόγο να επιδιώξει μια συμφωνία ειρήνης, καθιστώντας λιγότερο πιθανή μια νέα γενικευμένη επίθεση κατά του Ιράν.

From Iran to trade: how the US midterms impact the rest of the world https://t.co/vk1GGR7rPr — AL-MONITOR (@AlMonitor) November 4, 2026

Στο Ισραήλ, ο έλεγχος της Βουλής και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς αναμένεται να αυξήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την κριτική για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ιράν, Γάζα και Λίβανο, ασκώντας σφοδρές αντιδράσεις για την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Τιμές καυσίμων

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει ασφυξία στις προμήθειες αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Κόλπο, εκτινάσσοντας τις τιμές στα πρατήρια παγκοσμίως.

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν με την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα δώσουν νέα ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν υποχώρηση.

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Ουκρανία

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο Σώματα του Κογκρέσου τους δίνει τη δυνατότητα να προτείνουν νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο, ξεπερνώντας πιθανό προεδρικό βέτο του Τραμπ εάν εξασφαλίσουν πλειοψηφία δύο τρίτων με τη στήριξη Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, η παροχή βοήθειας δεν αναμένεται άμεσα και δεν καλύπτει την πιο μεγάλη ανάγκη της Ουκρανίας: την έλλειψη πυραύλων αεράμυνας Patriot για την προστασία των υποδομών της ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να μπλοκάρουν την απόφαση Τραμπ για την επαναφορά του ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν θα επηρεάσει τις «ειρηνευτικές προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου.

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Τεχνολογία και ΑΙ

Τα αποτελέσματα των exit polls έδειξαν έντονο προβληματισμό των Αμερικανών πολιτών για την ανάπτυξη και κατασκευή των data centres για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Η προοπτική αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου από ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών επεξεργαστών στην Ασία (όπως η TSMC, η Samsung και η SK Hynix), καθώς και στις αμερικανικές εταιρείες υποδομών AI.

Διεθνές εμπόριο

Η αποδυναμωμένη θέση του Τραμπ ενδέχεται να καθυστερήσει τις δεσμεύσεις για επενδύσεις σε χώρες της Ασίας και να δώσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στην Κίνα στις διμερείς εμπορικές συνομιλίες.

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Αναλυτές τονίζουν ότι η ικανότητα του Αμερικανού προέδρου να επιβάλλει δασμούς θα περιοριστεί σημαντικά, καθώς για πολλές εμπορικές πράξεις απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου.