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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με οργή στο εκλογικό αποτέλεσμα, κατηγορώντας το δίκτυο Fox News και τον κυβερνήτη του Τέξας για την ήττα.

Στενοί συνεργάτες και υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Μάρκο Ρούμπιο και η Σούζι Γουάιλς, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποπομπής τους.

Καθώς η εκλογική ήττα γινόταν εμφανής, πολλά στελέχη εγκατέλειψαν τον Λευκό Οίκο, ενώ ο πρόεδρος παρέμενε απομονωμένος στην κατοικία του παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

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Σε μία σαρωτική εκλογική αναμέτρηση, οι Δημοκρατικοί κατόρθωσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, επικρατώντας σε κρίσιμες πολιτείες όπως το Τέξας, το Μίσιγκαν, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο κλπ.

Η απώλεια ρεπουμπλικανικών εδρών έχει σημάνει συναγερμό στο στρατόπεδο του MAGA, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα, την ίδια ώρα που φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής κορυφαίων υπουργών.

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Όπως αναφέρει η Daily Mail, την ώρα που υπουργοί, πολιτικοί σύμβουλοι και στελέχη του κινήματος MAGA συγκεντρώνονταν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, όπου είχαν στηθεί οθόνες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και είχαν ετοιμαστεί δίσκοι με φαγητό, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμενε στον επάνω όροφο.

Στο πλευρό του βρίσκονταν η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και η στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Η Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν απούσα.

Καθώς η έκταση της εκλογικής ήττας γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρη, οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ άρχισαν να εγκαταλείπουν τη συγκέντρωση.

Πρώτα αποχώρησαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και στη συνέχεια ορισμένοι υπουργοί. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε δώσει το παρών από νωρίς το βράδυ, αργότερα έφυγε και ο ίδιος.

Μέχρι τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τη νίκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, η αίθουσα είχε σχεδόν αδειάσει. Αρκετοί συνεργάτες εγκατέλειψαν μάλιστα εντελώς τον Λευκό Οίκο, αναζητώντας διέξοδο σε κοντινό μπαρ της Ουάσιγκτον.

Trump ‘paralyzed’ by fury as he hides in private residence and refuses to see anyone: Explosive fly-on-wall account as ‘panicking’ aides walk out of White House and brace for ‘purge’… with ‘delusional’ Susie Wiles and Rubio at top of list https://t.co/57JXpaqHQt Advertisement November 4, 2026

Η οργή Τραμπ

Δύο ορόφους ψηλότερα, σύμφωνα με τις πηγές της Daily Mail, ο Τραμπ ήταν εξοργισμένος. «Η ατμόσφαιρα στην προεδρική κατοικία είναι πολύ, πολύ σκοτεινή», ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε γύρω από τον πρόεδρο.

Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, ο Τραμπ φέρεται να μην έβγαζε λέξη. «Παρακολουθεί το Fox News, σχεδόν χωρίς να βγάζει λέξη, σαν να έχει παραλύσει από την οργή του», περιέγραψε πηγή από το στενό περιβάλλον του.

Αν και παρέμενε σχεδόν σιωπηλός μπροστά στην τηλεόραση, ο Τραμπ επέλεξε να εκφράσει δημόσια την οργή του μέσω του Truth Social, εξαπολύοντας επιθέσεις ακόμη και εναντίον του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, το οποίο είναι προσφιλές στις πολιτικές του.

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«Το Fox News φέρει ευθύνη για αυτή την ήττα», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις του.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, τον οποίο κατηγόρησε ότι είχε απομακρυνθεί από τις αρχές των Ρεπουμπλικανών. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να αποστασιοποιηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν επικρατήσει με μεγάλη διαφορά εάν ο ίδιος συμμετείχε στην αναμέτρηση.

«Θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά! Αλλά εγώ δεν ήμουν υποψήφιος», ανέφερε, παρότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίσουν τις εκλογές σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

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Ποιοι απειλούνται

Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, η αναζήτηση ευθυνών είχε ήδη αρχίσει. Σύμφωνα με τη Daily Mail, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δύο από τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληρώσουν το πολιτικό κόστος της ήττας είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Η αποψινή βραδιά θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε αξιωματούχος, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι ο Τραμπ θα καταλογίσει τελικά ευθύνες στον Χέγκσεθ. Άλλη υψηλόβαθμη πηγή επέρριψε ευθύνες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον Ρούμπιο, ενώ σημαντικός χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός.

«Ο Ρούμπιο τελείωσε. Αν και αυτό ίσως ισχύει για όλους τους Ρεπουμπλικανούς που ενεπλάκησαν στην εξωτερική πολιτική του Τραμπ», ανέφερε.

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Ιδιαίτερα δύσκολη εμφανίζεται και η θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, η οποία είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

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Πηγές υποστηρίζουν ότι μέχρι και τις τελευταίες ώρες πριν από τις εκλογές, η Γουάιλς και στενοί συνεργάτες της διαβεβαίωναν τον Τραμπ πως οι Ρεπουμπλικανοί θα επικρατούσαν.