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Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την επιλογή του, τονίζοντας ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Παρά το πολιτικό κόστος, ο ίδιος δήλωσε ότι θα λάμβανε ξανά την ίδια απόφαση, καθώς θεωρεί τη στρατιωτική δράση απαραίτητη μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διαψεύδοντας φήμες περί αντικατάστασής του.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση είχε πολιτικό κόστος για το κόμμα του. Παρά την αρνητική εκλογική επίδραση, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για την επίθεση εναντίον της Τεχεράνης και ότι θα λάμβανε την ίδια απόφαση εάν βρισκόταν ξανά αντιμέτωπος με το ίδιο δίλημμα.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψή του στον χώρο κατασκευής της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις πολιτικές συνέπειες του πολέμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των τιμών της βενζίνης.

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Παράλληλα, εμφανίστηκε να συμφωνεί με την εκτίμηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ότι η σύγκρουση με το Ιράν αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την εκλογική αποτυχία των Ρεπουμπλικανών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, διέψευσε τα σενάρια περί αντικατάστασης του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι είναι ικανοποιημένος από την απόδοσή του. «Νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump, asked whether he considers replacing Hegseth:



No, I think he’s doing a very good job. pic.twitter.com/IAWE8AQlnW — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Τραμπ: Γνώριζα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα επηρέαζε τις εκλογές

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των Αμερικανών ψηφοφόρων.

«Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ισχύει, επειδή προκάλεσε μια μικρή αύξηση στις τιμές της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους επιβάρυνε την πολιτική θέση της κυβέρνησής του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε προβλέψει τις πολιτικές επιπτώσεις της στρατιωτικής σύγκρουσης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν θα τον απέτρεπε από το να προχωρήσει στην επίθεση κατά του Ιράν.

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«Ήξερα ότι ο πόλεμος θα είχε αντίκτυπο. Αλλά είτε είχε αντίκτυπο είτε όχι, το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται μετά τη σημαντική εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου, και κυρίως η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, επηρέασαν αρνητικά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Trump:



I know how JD Vance feels about it. I think his post was good. pic.twitter.com/zVlcH7DTKU Advertisement November 4, 2026

Τραμπ: «Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα ξανά»

Παρά το πολιτικό κόστος που είχε η σύγκρουση με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε πλήρως την απόφαση για τη στρατιωτική επέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη παραμένει βασική προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής.

«Την ίδια στιγμή, αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έπρεπε να το κάνω ξανά, επειδή μακροπρόθεσμα είναι η μόνη λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί αναγκαία τη στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, κάνοντας λόγο για ουσιαστική εξουδετέρωση των ναυτικών και αεροπορικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο, δεν θα έκανα τίποτα διαφορετικά. Έχουμε διαλύσει ολοκληρωτικά τις ένοπλες δυνάμεις τους. Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί», δήλωσε.

Με τις τοποθετήσεις του, ο Τραμπ αναγνωρίζει για πρώτη φορά με σαφήνεια το εκλογικό κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται διατεθειμένος να αλλάξει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη ή να αμφισβητήσει την απόφαση για τη στρατιωτική επίθεση.

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Trump:



I knew the war was going to impact it.



But whether it impacted it or not, Iran can’t have a nuclear weapon. pic.twitter.com/EMZ00TW6zC Advertisement November 4, 2026