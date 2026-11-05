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Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί πλήρωσαν στις εκλογές την ακρίβεια, την αλαζονεία και την επιθετική ρητορική. Αυτό επισημάναμε στην έκτακτη κουβέντα τους Πάνος Κολιοπάνος και Τέρενς Κουίκ.

Η εκλογική αποδυνάμωση, ωστόσο, δεν σημαίνει υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική. Αντίθετα, ο Τραμπ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την Ευρώπη ως «σάκο του μποξ», επιδιώκοντας να εμφανιστεί πανίσχυρος.

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Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να είναι προετοιμασμένες, ιδιαίτερα λόγω των σχέσεών του με τον Ερντογάν.

Το σημαντικότερο μήνυμα των αμερικανικών εκλογών αφορά όλους τους πολιτικούς: Όταν οι πολίτες δυσκολεύονται οικονομικά, δεν ανέχονται αλαζονείες.