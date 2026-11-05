Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον επικράτησε του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ στην εκλογική αναμέτρηση για την έδρα του Κάνσας στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών (Reuters)

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Η μετατόπιση αυτή αποδίδεται τόσο στη δυσαρέσκεια για τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ όσο και στη νέα στρατηγική του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι Δημοκρατικοί επένδυσαν συστηματικά σε τοπικές οργανώσεις και αύξησαν την παρουσία τους σε αγροτικές κοινότητες που παλαιότερα θεωρούνταν προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Παρά την απώλεια σημαντικών εδρών, οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν τις δυνάμεις τους σε αρκετές παραδοσιακά αγροτικές πολιτείες, ενώ αναλυτές χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα κυρίως ως ψήφο διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ.

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Η αμερικανική επαρχία θεωρούνταν εκλογικό προπύργιο του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι που ήρθαν οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές να το διαψεύσουν, όταν οι αγρότες του Κάνσας, του Τέξας και του Ουισκόνσιν, οι οποίοι έχουν πληγεί από τις υψηλές τιμές καυσίμων και τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, επέλεξαν τους Δημοκρατικούς.

Αγρότες και Ισπανόφωνοι στράφηκαν προς Δημοκρατικούς

Σύμφωνα με τα exit polls, οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι εμφανίζονταν ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στην πολιτική απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, μετατοπίστηκαν 40 μονάδες υπέρ των Δημοκρατικών στις κρίσιμες μάχες για τη Γερουσία σε Κάνσας και Τέξας, σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.

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How Democrats expanded the map and won rural America https://t.co/OD3BfKfWhM — Reuters (@Reuters) November 5, 2026

Η στροφή αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές του Τραμπ, αλλά και στη στρατηγική που οικοδόμησαν σταδιακά οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι δεν έμειναν απαθείς και δραστηριοποιήθηκαν σε αγροτικές κοινότητες, στις οποίες δεν είχαν προβάδισμα.

Στρατηγικοί αναλυτές των Δημοκρατικών εξήγησαν στο Reuters ότι το Δημοκρατικό Εθνικό Κογκρέσο (DNC) αποφάσισε να αλλάξει τακτική: αντί να επικεντρώσει όλους τους πόρους του σε λίγες πολιτείες, οι οποίες είναι κρίσιμες (battleground states), επένδυσε σε όλες και κατέβασε υποψήφιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

«Πολλοί άνθρωποι στην αγροτική Αμερική αισθάνονται παραμελημένοι επειδή οι Δημοκρατικοί δεν εμφανίζονταν εκεί για να τους μιλήσουν», δήλωσε η Ρεμπέκα Κουκ, η οποία κέρδισε την 3η περιφέρεια του Ουισκόνσιν επικρατώντας του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή. «Πλέον δεν υπάρχει κοινότητα που να θεωρείται πολύ μικρή για να την επισκεφτούμε».

Στο Κάνσας, ο Άνταμ Χάμιλτον έγινε ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται Γερουσιαστής εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Η προετοιμασία για τη νίκη αυτή είχε ξεκινήσει από το 2022, με την αύξηση των τοπικών κομματικών οργανώσεων.

Thank you, Kansas. Thank you for your faith in me and for the opportunity to fight for you in Washington. You’ll hear more from me soon. – AH https://t.co/s6krWX524M Advertisement November 4, 2026

Κάνσας και Αϊόβα στα χέρια Δημοκρατικών

Ο Χάμιλτον επικράτησε με διαφορά 13 μονάδων στην κομητεία Σιούαρντ στο Κάνσας, όπου ο πληθυσμός των Ισπανόφωνων είναι υψηλός. Στην ίδια κομητεία, ο Τραμπ είχε κερδίσει πριν δύο χρόνια με διαφορά 39 μονάδων. «Δεν είμαστε ξεχασμένη επαρχία. Είμαστε η καρδιά της Αμερικής», δήλωσε ο Χάμιλτον στην ομιλία της νίκης του.

Αντίστοιχα, στην Αϊόβα, η Δημοκρατική Κριστίνα Μπόχαναν κέρδισε την 1η περιφέρεια της πολιτείας, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα «Small Town Tuesday» και επισκεπτόμενη μικρές κωμοπόλεις όπου οι κάτοικοι είπαν ότι κανείς ποτέ δεν έχει έρθει να τους επισκεφτεί.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos, το ποσοστό αποδοχής των πολιτικών Τραμπ στις αγροτικές κοινότητες, έπεσε από 60% που ήταν στην αρχή της θητείας του, σε 45% τον Οκτώβριο.

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Σε περισσότερες από 1.500 αγροτικές κομητείες, οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι κατέγραψαν συνολικά ποσοστά κατά 8 μονάδες χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του Τραμπ το 2024.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν και η επακόλουθη αύξηση των τιμών καυσίμων συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή αυτή ήταν ορθή.

Παρά τις επιτυχίες των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν τις δυνάμεις τους σε παραδοσιακά αγροτικές πολιτείες όπως το Αρκάνσας, η Οκλαχόμα και η Νεμπράσκα.

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Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αποτυπώνει περισσότερο την αποδοκιμασία προς τον Τραμπ παρά την πλήρη αποδοχή της ατζέντας των Δημοκρατικών. Πρόκειται, δηλαδή για ψήφο διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ. Οι αγρότες ψήφισαν Δημοκρατικούς, γιατί δεν ένιωσαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή.

Για να διατηρήσουν τα κέρδη τους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν χρόνο και πόρους στις αγροτικές κοινότητες, διευρύνοντας το ακροατήριό τους.

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