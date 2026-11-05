Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ο Λευκός Οίκος να στείλει το μήνυμα στους Αμερικανούς πολίτες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στο τιμόνι των ΗΠΑ, παρά τη βαριά ήττα που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης.

Μέσα από ανάρτησή του, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε ψηφιακή εκδοχή. «Είναι επικίνδυνο να βγεις εκεί έξω, πάρε αυτό μαζί σου», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος φορά ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ με την επιγραφή «ακόμα πρόεδρός σας» και κινείται σε μια πίστα, ενώ παράλληλα προβάλλονται αναφορές στα επιτεύγματα της μέχρι τώρα θητείας του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση των τιμών των φαρμάκων και ο περιορισμός της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του επιτελείου του Λευκού Οίκου.

Στην τελευταία σκηνή, ο Τραμπ εμφανίζεται να υπογράφει ένα διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο, συνοδευόμενος από το μήνυμα: «Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να γίνει και πάλι η Αμερική σπουδαία».

It's dangerous to go alone! Take this 🇺🇸 pic.twitter.com/masCWWQe7m — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026