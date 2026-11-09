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Η αρχική ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social είχε προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την πλήρωση της κενής θέσης μετά την αποχώρηση της Κέιτι Ζακαράια.

Ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι δεν επρόκειτο για σοβαρή πρόταση εργασίας, παρά τον δημόσιο έπαινο που απηύθυνε στον επικεφαλής του UFC.

Οι δύο άνδρες διατηρούν εδώ και χρόνια στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση, με τον Γουάιτ να παρέχει επανειλημμένα πολιτική στήριξη στον Τραμπ.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «απλώς αστειευόταν» όταν είπε ότι θα προσφέρει στον Ντάνα Γουάιτ, επικεφαλής του UFC (Ultimate Fighting Championship, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα μικτών πολεμικών τεχνών στον κόσμο), τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, μετά την αποχώρηση της Κέιτι Ζακαράια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα»

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι προσέφερε στον Ντάνα Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. «Ο Ντάνα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», έγραψε.

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Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα» και δεν επρόκειτο για μια σοβαρή προσφορά εργασίας. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης που αστειευόμουν και μετά άνθρωποι λένε, ‘ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα’», είπε ο Τραμπ.

President Trump on offering Dana White the job of White House Press Secretary: "I was only kidding." https://t.co/LRzM2bIrNr November 9, 2026

«Θα σας πως ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντάνα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντάνα. Είναι σπουδαίος».

Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες και έχοντας κάνει μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States. I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes, and Kayla Harris. We need these people to defend us against the Lunatic Left. Dana will be a Press Secretary like none other. Dana, please take the job! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 7 2026, 1:40 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​​‌‍​​​‍​‍‍‌‍​‍​​‍‍‍​‍‍‍‌​​‌‌‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του τον Ιούνιο φιλοξενώντας στον Λευκό Οίκο ένα τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, που είχε οργανωθεί από το UFC.

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Το χρονικό της σχέσης Τραμπ – Γουάιτ

Η σχέση Τραμπ και Γουάιτ έχει βαθιές επιχειρηματικές και προσωπικές ρίζες. Οι δύο άνδρες συνδέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τραμπ προσέφερε τις εγκαταστάσεις των καζίνο του στο Ατλάντικ Σίτι για τη διοργάνωση αγώνων UFC.

Εκείνη την εποχή, οι μεικτές πολεμικές τέχνες αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από μεγάλο μέρος του αμερικανικού αθλητικού κατεστημένου. Η UFC προσπαθούσε να ξεφύγει από την εικόνα ενός βίαιου, περιθωριακού θεάματος. Ο Τραμπ, αντίθετα, διέκρινε την εμπορική δυναμική του αθλήματος.

Η προσωπική τους σχέση μετατράπηκε σταδιακά σε πολιτική συμμαχία. Το 2016 ο Γουάιτ εμφανίστηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, στηρίζοντας δημόσια την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ. Επανέλαβε τη στήριξή του το 2020 και το 2024, ενώ βρέθηκε στο πλευρό του κατά τη νικητήρια προεκλογική του εκδήλωση.

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Στην προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Γουάιτ συνέβαλε επίσης στη σύνδεση του Τραμπ με τον κόσμο των δημοφιλών podcasts και των ψηφιακών μέσων, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, την προσέγγισή του με τον Τζο Ρόγκαν.

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